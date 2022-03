L'UMANITA' E' OBSOLETA - LA FORZA LAVORO DEI ROBOT È IN CONTINUO AUMENTO E NEL MONDO CI SONO CIRCA 20 MILIONI DI AUTOMI, 3 MILIONI DEI QUALI CHE LAVORANO NELLE FABBRICHE - GLI IMPIEGHI PIÙ COMUNI SONO LO SPOSTAMENTO DELLE MERCI, LA PULIZIA DELLE CASE E ANCHE LE OPERAZIONI CHIRURGICHE…

Robot

Da “il Messaggero”

I robot sono i migliori amici dell'uomo: aiutano nei lavori più pesanti o delicati e, a sorpresa, non distruggono posti di lavoro umani, anzi li aumentano e li migliorano. Sono circa 20 milioni i robot sparsi sul pianeta, e di questi oltre 3 milioni lavorano nelle fabbriche, secondo l'International Federation of Robotics. Altri milioni di robot spostano le merci nei magazzini, puliscono le case, falciano i prati e aiutano i chirurghi a condurre le operazioni.

Hugo, il robot che opera al Gemelli

E a sorpresa si scopre che nei Paesi più robottizzati il lavoro non diminuisce. Anzi aumenta. A fare il punto è un'analisi contenuta nell'ultimo magazine sull'innovazione di Ipsoa di Stefano Latini. «Uno studio della Yale University che ha esaminato la produzione giapponese tra il 1978 e il 2017 ha rilevato che un aumento di un'unità robotica ogni 1.000 lavoratori ha aumentato l'occupazione di un'azienda del 2,2%».

