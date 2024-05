15 mag 2024 19:06

L'UOMO CHE HA SPARATO AL PREMIER SLOVACCO, ROBERT FICO, SI CHIAMA JURAJ CINTULA E HA 71 ANNI - ORIGINARIO DELLA CITTÀ DI LEVICE, L'ATTENATORE IN PASSATO HA LAVORATO COME AUTISTA PER UNA SOCIETÀ DI VIGILANZA, È UN APPASSIONATO DI POESIA E UN ATTIVISTA DELLA NON VIOLENZA (SIC!): PER SPARARE HA USATO UN’ARMA CHE DETENEVA LEGALMENTE (È STATO VITTIMA DI UN’AGGRESSIONE) – SECONDO ALCUNI MEDIA INDIPENDENTI SLOVACCHI, CINTULA POTREBBE FAR PARTE DEL GRUPPO PARAMILITARE FILO-RUSSO "SLOVENSKI BRANCI". MA NON SI CAPISCE PERCHÉ AVREBBERO VOLUTO MORTO UN PUTINIANO COME FICO… - VIDEO