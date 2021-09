17 set 2021 19:17

L'UTERO SENZA IL DILETTEVOLE - “VOGLIO UNA FEMMINA, LA CHIAMERÒ BARBARA, IN ONORE DELLA D’URSO” – JESSICA ALVES (EX KEN UMANO) HA ANNUNCIATO CHE SI SOTTOPORRÀ AD UN INTERVENTO PER FARSI IMPIANTARE UN UTERO – DOPO NUMEROSI INTERVENTI CHIRURGICI E IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI TRANSIZIONE, LA ALVES TORNERÀ SOTTO I FERRI PER UN’OPERAZIONE DA 5 ORE CHE COSTERÀ 50.000 EURO…