11 mag 2021 12:30

UN 71ENNE DI BIELLA È DECEDUTO PER UN INFARTO IL GIORNO DOPO AVER FATTO IL VACCINO PFIZER: A NULLA È VALSA LA CORSA IN OSPEDALE DOVE L’UOMO È ARRIVATO GIÀ MORTO - I FUNERALI NON SONO STATI ANCORA FISSATI PERCHÉ LA FAMIGLIA HA CHIESTO L’AUTOPSIA PER VERIFICARE LE CAUSE DEL DECESSO, ANCHE SE L'ESAME DELLA SALMA E' STATO SUBITO DISPOSTO DALL'ASL...