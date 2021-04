80 ANNI VISSUTI ESAGERATAMENTE - VIVIENNE WESTWOOD FESTEGGIA CON UN VIDEO PROIETTATO A PICCADILLY CIRCUS, A LONDRA, IN CUI SI SCAGLIA CONTRO IL COMMERCIO DELLE ARMI E L'INDIFFERENZA VERSO LE CATASTROFI AMBIENTALI – L’ULTIMO ATTO DELL’ICONA RIBELLE DEL FASHION D'OLTREMANICA CHE HA CREATO IL PUNK INGLESE CON I SUOI CODICI STILISTICI: T-SHIRT STRAPPATE, RIMANDI AL BONDAGE, SPILLE DA BALIA MESSE SULLA BOCCA DELLA REGINA – DALL’INCONTRO CON IL MANAGER DEI SEX PISTOLS FINO ALLA SVOLTA CHE PARLA ITALIANO… - VIDEO

VIVIENNE WESTWOOD E IL VIDEO PER I SUOI 80 ANNI

Veronica Timperi per “il Messaggero”

vivienne westwood 2

A 5 anni ha creato il suo primo paio di scarpe, a 12 si cuciva i vestiti, poi ha intrecciato la sua visione della moda con la politica, la musica e l' arte, trasformando gli abiti in portatori di messaggi sociali, atti di ribellione. Vivienne Westwood ha spento ieri 80 candeline al fianco del marito, il designer austriaco Andreas Kronthaler, 25 anni meno di lei, inviando il suo messaggio al mondo sugli schermi di Piccadilly Circus, a Londra.

In un video di pochi minuti, intitolato Do Not Buy A Bomb, la stilista in vetrina lancia il suo monito contro il commercio delle armi e l' indifferenza della società per le catastrofi ambientali. Il 2021 è un anno di ricorrenze per la matriarca della moda britannica: sono anche i 50 anni dal fragoroso esordio nella Swinging London e i 40 dalla prima sfilata destinata a consacrarla icona ribelle del fashion d' Oltremanica. «Da Cenerentola è diventata una regina. Del resto il logo parla chiaro: il globo e gli anelli di Saturno, tradizione e futuro», racconta Carlo D' Amario, 76 anni, dapprima manager, poi amante durante il periodo italiano, socio e ceo del marchio, che dal 1985 ha dato una struttura commerciale alla maison.

vivienne westwood 2

LA FAMIGLIA Vivienne Isabel Swire nasce nel 1941 da una coppia di operai tessili del Derbyshire, nelle Midlands britanniche. La mamma amava creare per lei e i fratelli i vestiti funzionali con gli scampoli di tessuto avanzati, primo esempio di moda circolare per Vivienne, un concetto che non abbandonerà mai. A Londra studia moda e oreficeria e si sposa con Derek Westwood, da cui prende il cognome, realizzando da sola il suo abito nuziale. A cambiarle la vita è l' incontro, nel 1965, con Malcolm McLaren, il futuro manager dei Sex Pistols.

vivienne westwood

I due, prima soci in affari e poi amanti, nel 1971 aprono il loro primo negozio d' abbigliamento, Let it Rock, al 430 di King' s Road. In questi anni Vivienne mette a punto la sua estetica anticonformista, totalmente sovversiva, e crea il punk inglese con i suoi codici stilistici: t-shirt strappate, rimandi espliciti al bondage, svastiche in bella vista, spille da balia messe perfino sulla bocca della regina Elisabetta. Dopo le creste, gli spilli e i chiodi, negli anni 80 inizia a pensare alle sfilate. Nel 1981 arriva Pirates, una collezione ispirata a galeoni, dandy e bucanieri, mentre l' anno successivo, con Sauvage, usa la biancheria intima sopra gli indumenti.

naomi campbell e vivienne westwood 3

La svolta arriva nel 1985, nel backstage della sfilata Witches a Parigi, e parla italiano. Vivienne la pasionaria incontra Carlo D' Amario, che ai tempi aveva un' agenzia di Pr e lavorava per Elio Fiorucci. «Vidi Vivienne per la prima volta a Parigi, mi disse che voleva cambiare il sistema. Negli anni Ottanta la Thatcher, Reagan, la Coca-Cola erano il sistema, ma non la moda.

Allora io le risposi che l' establishment è come un' auto che va a cento all' ora e non si può far rallentare, piuttosto bisogna superarla, correndo più veloce, inventando qualcosa di meglio». Un consiglio che la stilista ha seguito alla lettera perché ha sempre fatto parte del suo Dna il precorrere i tempi. «Quando sono andato da lei a Londra la prima volta rimasi sconcertato dall' ufficio: quella fabbrica del caos a Camden la chiamavo Bombay, ma comunque sono rimasto perché ho capito che avremmo vissuto una grande avventura».

vivienne westwood 12

LE BATTAGLIE A quel punto la produzione delle collezioni si sposta in Italia e l' estetica (che resta sovversiva) si raffina virando verso il New Romantic con gorgiere, merletti, crinoline dell' età vittoriana, stampe scozzesi e tweed. Anticonformista per vocazione, dal 1992 Dama dell' Ordine dell' Impero Britannico, è salita più volte agli onori della cronaca per le sue battaglie politiche - dal caso Assange all' indipendenza della Scozia, fino alla Brexit - per le proteste a favore dei diritti degli animali e della salvaguardia dell' ambiente. La sua innata insofferenza verso ogni genere di consuetudine ha fatto di lei una delle più grandi rivoluzionarie della moda contemporanea, il suo motto senza tempo: Nel dubbio, esagera.

