ABBIAMO LE BATTERIE SCARICHE - LA SVOLTA ELETTRICA NELL’AUTOMOTIVE RISCHIA DI DIVENTARE UNA BOLLA DI SAPONE - L’AD DI STELLANTIS CARLOS TAVARES: "FRA 3-4 ANNI PER LE CASE AUTOMOBILISTICHE SARÀ DIFFICILE REPERIRE LE BATTERIE E SI RISCHIERÀ UNA DIPENDENZA DEL MONDO OCCIDENTALE DALL’ASIA" – MA NON È L’UNICO GUAIO: IL PROBLEMA DELLE SCORTE INFATTI POTREBBE AVERE RIPERCUSSIONI ANCHE SUI PREZZI DEI VEICOLI ELETTRICI…

carlos tavares

Teodoro Chiarelli per “la Stampa”

È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato da Carlos Tavares sul fronte dell'elettrificazione dell'automotive. L'ad di Stellantis dice che il nodo delle forniture rappresenterà per il settore una fase darwiniana, con una selezione feroce fra i protagonisti: nei prossimi 3-4 le case automobilistiche avranno difficoltà ad avere batterie e «chi non sarà capace di trasformarsi avrà problemi».

batterie auto elettriche 2

Secondo quanto riferisce il Financial Times, al quale il manager portoghese ha parlato durante la conferenza "Future of the Car", le case automobilistiche potrebbero non essere in grado di costruire i propri impianti di batterie abbastanza velocemente per evitare carenze. «Verso il 2025 o 2026 scarseggeranno le batterie - prevede Tavares - o, in alternativa, ci sarà una dipendenza significativa del mondo occidentale dall'Asia».

estrazione litio 1

Il ceo parla anche di preoccupazioni su come e dove sono state estratte le materie prime necessarie. Il nodo scorte potrebbe influenzare anche la capacità di mantenere le auto a prezzi accessibili nel passaggio ai modelli elettrici, con problemi di margini per i produttori. Tavares, sottolinea l'Ft, vuole portare Stellantis a vendere 5 milioni di veicoli alimentati a batteria entro il 2030, rispetto ai poco meno di 400 mila del 2021. «Tutti riverseranno veicoli elettrici sul mercato - insiste - Ma dov' è l'infrastruttura di ricarica?

batterie agli ioni di litio

Dove sono i rischi geopolitici di approvvigionamento delle materie prime necessarie?

Chi sta guardando il quadro completo di questa trasformazione?». Domande ad oggi senza risposta.

Intanto Stellantis adegua il team manageriale nell'ottica del piano strategico "Dare Forward 2030". Maxime Picat viene nominato "chief purchasing e supply chain officer", sostituendo Michelle Wen. Al suo posto viene nominato "chief operating officer di Enlarged Europe" Uwe Hochgeschurtz.

auto elettriche 2

A sua volta verrà sostituita da Florian Huettl che si unirà al "top executive team" di Stellantis come ceo di Opel & Vauxhall. Alison Jones, responsabile del mercato del Regno Unito, è promossa a un ruolo globale come "senior vice president circular economy" e riporterà a Philippe de Rovira, "chief affiliates officer". Paul Willcox, attualmente leader di Vauxhall Uk, sostituirà Jones, semplificando così l'organizzazione nel Regno Unito. Sul fronte industriale, infine, la controllata Comau potenzia 14 linee per incrementare la capacità produttiva ad alta velocità di Jeep, passando da tre a quattro modelli.

estrazione litio litio auto elettriche produzione di batterie elettriche opel produzione di batterie elettriche opel 1 principali operatori mondiali nel settore batterie batterie litio auto elettriche estrazione litio 3 auto elettriche batterie litio auto elettriche 1 estrazione litio 2