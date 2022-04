19 apr 2022 17:16

ABBIAMO RINCOGLIONITO ANCHE GLI ANIMALI - ALLO ZOO DI CHICAGO VIVE UN GORILLA CHE NON RIESCE A SMETTERE DI GUARDARE I VIDEO DI YOUTUBE MOSTRATI DAI VISITATORI - E' COSI' DIPENDENTE DAL CELLULARE DA NON ESSERSI ACCORTO CHE UN ALTRO GORILLA LO STAVA ATTACCANDO - I CUSTODI HANNO DOVUTO ISTITUIRE UNA "ZONA CUSCINETTO" PER IMPEDIRE ALLE PERSONE DI CONDIVIDERE CON LUI LE LORO IMMAGINI...