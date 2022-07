8 lug 2022 17:25

ABBIAMO SCHERZATO: ELON MUSK È A UN PASSO DAL FARE RETROMARCIA SULL'ACQUISIZIONE DI TWITTER – PER IL “WASHINGTON POST” L’OPERAZIONE È A RISCHIO DAL MOMENTO CHE I “NUMERI DEL SOCIAL SUGLI ACCOUNT SPAM NON SONO VERIFICABILI” – IL BOSS DI TESLA NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER TIRARSI FUORI DALLA TRATTATIVA: HA CAPITO CHE 44 MILIARDI PER IL SOCIAL È UN PREZZO SPROPOSITATO VISTO CHE, TRA L’ALTRO, IL COSTO DELLE AZIONI DA QUANDO HA ANNUNCIATO DI VOLER COMPRARE È CROLLATO. NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI DOVRÀ PAGARE UN MILIARDO…