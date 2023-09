ABBIAMO SCHERZATO: LA PATENTE NON PUÒ ESSERE SOSPESA A CHI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL’ALCOL TEST – UN GIUDICE DI PACE HA “RESTITUITO” IL DOCUMENTO A UN 37ENNE ROMANO CHE AVEVA DECISO DI OPPORSI AL TEST: L’ARTICOLO 186 DEL CODICE DELLA STRADA PREVEDE LA SOSPENSIONE CAUTELARE QUALORA SIA STATO ACCERTATO UN VALORE CORRISPONDENTE A UN TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 GRAMMI PER LITRO – MA SE UN UBRIACO SI RIFIUTA DI FARE IL TEST ALLORA È LIBERO DI CIRCOLARE?

La patente non può essere sospesa all’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcol test. Non senza una visita medica. Non senza attendere un procedimento che accerti eventuali responsabilità. Lo sa bene un romano di 37 anni che il 24 luglio scorso ha vinto la causa davanti al giudice di pace di Roma Ugo Ferruta.

Una sentenza, quella ottenuta dall’automobilista, che farà sorridere migliaia di persone, ma non il diretto interessato. Perché nonostante la vittoria processuale, ha dovuto effettuare numerose telefonate e attendere oltre un mese per farsi restituire l’agognato documento.

Secondo il giudice di Pace infatti, l’articolo 186 del codice della strada “prevede espressamente la sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto nella sola ipotesi di cui all’articolo 186 comma 2 lettera c”, ovvero “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro”.

Non è il caso del 37enne, che alle sette di sera del 29 marzo scorso, è stato fermato dai carabinieri dalle parti di Fiano Romano: «Rifiutava di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica», si legge negli atti. Quindi: «La patente di guida è ritirata è sarà inviata alla prefettura di Roma», annotano i carabinieri.

[…] non è possibile sospendere la patente in via cautelare, ma solo con una sanzione amministrativa, che può essere emessa solo dopo una condanna (visto che si tratta anche di un reato penale) o un accertamento tramite visita medica.

A sostegno della sua tesi il legale ha prodotto una sfilza di sentenze. Da Torino a Verona, da Monopoli a Milano: secondo i giudici di Pace è possibile sospendere la patente solo a chi viene fermato con un elevato tasso alcolemico, almeno prima della conclusione di un procedimento.

La norma, insomma, genera confusione. E in queste ambiguità in molti potrebbero riavere la patente, almeno momentaneamente, dopo essersi rifiutati di sottoporsi all’alcol test.

