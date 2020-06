ABBIAMO SEMPRE LO STESSO PROBLEMA: LA LOMBARDIA - AUMENTANO I NUOVI CONTAGI (280) NONOSTANTE LA DIMINUZIONE DOMENICALE DEI TAMPONI E I MORTI (65) – LA MAGGIOR PARTE DEI NUOVI CASI SONO IN LOMBARDIA. SALE IL NUMERO DEI GUARITI: SONO +847 NELLE ULTIME 24 ORE. CONTINUA A SCENDERE IL DATO SUI RICOVERI E SULLE TERAPIE INTENSIVE – A ROMA ALLERTA AL SAN RAFFAELE…

Continua la progressiva discesa della curva epidemiologica del Coronavirus in Italia, pur risalendo il bilancio delle vittime giornaliere e dei nuovi casi. Il nostro Paese conta in totale 33.964 morti legate al Covid-19 (ieri 33.899). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 65 nuovi decessi, come segnalato dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Nella giornata di ieri, 7 giugno, le nuove morti erano state 53, il giorno prima di +72.

Per quanto riguarda il numero degli attualmente malati, nelle ultime 24 ore il calo è stato di -532 (ieri il dato era di -625) per un totale di 34.730 positivi al Covid-19 (ieri il totale segnava 35.262). Dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia si sono registrati 235.278 casi totali (ieri il dato era pari a 234.998).

I nuovi contagi sono invece +280. Un dato in risalita rispetto all’andamento di ieri, quando si è registrato un +197 e rispetto al dato del giorno prima, pari a +270). Solo in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, si sono registrati +194 casi e 32 decessi. (ieri erano 125).

Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 27.112 test (ieri 49.478 e due giorni fa 72.485). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.263.647 (fino a ieri il totale ammontava a 4.236.535). I singoli casi testati (che potrebbero essere stati sottoposti a uno o più tamponi) sono stati in tutto 2.643.489 (ieri 2.627.188).

Salgono i guariti: nelle ultime 24 ore si sono poi registrati 847 nuove guarigioni (ieri il dato era pari a 759 e il giorno prima a 1.297 guariti). Il totale delle persone guarite dal Coronavirus è ora a quota 166.584. Scendono ancora i ricoveri: 4.729 i ricoverati con sintomi (ieri erano 4.864). I pazienti in terapia intensiva sono ora 283 (ieri erano 287). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 29.718 persone in isolamento domiciliare (ieri il dato era pari a 30.111).

