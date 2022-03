30 mar 2022 11:43

ABBIAMO SPIANATO UNA PRATERIA AI MILIARDARI RUSSI IN ITALIA, E ORA È TROPPO TARDI PER TORNARE INDIETRO - IL 13% DEL PETROLIO RAFFINATO IN ITALIA ARRIVA DALLA ISAB DI PRIOLO, IN PROVINCIA DI SIRACUSA. UN TEMPO APPARTENEVA A ERG, ORA È DI PROPRIETÀ DELLA SVIZZERA LITASCO SA, CONTROLLATA DA LUKOIL, DELL’OLIGARCA RUSSO VAGIT ALEKPEROV, EX MINISTRO DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE SOVIETICA E ORA QUARTO UOMO PIÙ RICCO DEL PAESE…