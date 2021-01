29 gen 2021 10:54

ABBIAMO I TRIBUNALI INTASATI E LA PROCURA DI TEMPIO PAUSANIA APRE UN'INDAGINE A CARICO DI IGNOTI SULLA MORTE DI "PALLINA", LA CAGNOLINA DI ANDREA BOCELLI, ANNEGATA IL 21 AGOSTO SCORSO IN SARDEGNA, DURANTE UNA GITA IN BARCA - LO RIFERISCE LORENZO CROCE, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI ANIMALI, DALLA CUI DENUNCIA (CONTRO IGNOTI PER I REATI DI ABBANDONO DI ANIMALI E NEGLIGENZA COLPOSA) RISALENTE AL 25 AGOSTO SCATURÌ L'INTERA VICENDA GIUDIZIARIA...