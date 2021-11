ABBINDOLATO DAL PELO - LA STORIA SURREALE DI ROBERTO CAZZANIGA, IL 42ENNE PALLAVOLISTA INGANNATO PER 13 ANNI DA UNA FIDANZATA CHE NON ESISTEVA E ALLA QUALE HA DATO 700 MILA EURO, INDEBITANDOSI - IL GIOCATORE È STATO FREGATO DA UN’AMICA E DAL SUO COMPAGNO CHE HANNO FINTO DI FARE DA TRAMITE CON UNA FANTOMATICA MODELLA BRASILIANA, CHE USAVA LE FOTO DELLA BOMBASTICA ALESSANDRA AMBROSIO - IL SERVIZIO DELLE "IENE" LO HA CONVINTO A DENUNCIARE… - VIDEO

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Truffato per 15 anni. È la brutta, bruttissima storia di Roberto Cazzaniga raccontata dalla trasmissione di Mediaset, in onda martedì 23 novembre, de «Le Iene».

Cazzaniga, opposto di volley, ha giocato per molti anni tra Superlega e A2 oltre ad aver indossato la maglia della Nazionale con la quale ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009 e oggi milita in serie B a Gioia del Colle, in Puglia. Il raggiro che ha subito in questi 15 anni è qualcosa di surreale.

Tutto inizia nel 2008. Quando l’opposto, nato a Milano nel 1979, conosce online una ragazza di nome Maya, presunta modella brasiliana che si presenta sui social con le foto della famosa Alessandra Ambrosio (con 10 milioni di follower).

Ma non la incontra mai e l’unico anello di congiunzione con lei è un’amica in comune di nome Manuela. Quest’ultima nel servizio de «Le Iene» ha negato di conoscerlo ed è fuggita più volte dribblando l’inviato della trasmissione di Mediaset.

Una storia che sembrava una fiaba, ma che in realtà si è rivelata una truffa in piena regola. Cazzaniga è stato aiutato moltissimo dagli amici, dai suoi compagni di squadra, dal suo allenatore e dalla sua famiglia. Che a «Le Iene» hanno raccontato l’intera vicenda.

In sostanza, Cazzaniga credeva di essersi fidanzato con questa Maya e non lesinava aiuti quando la ragazza – che diceva di vivere a Cagliari – chiedeva soldi per presunti problemi di salute.

I bonifici si susseguivano nei confronti, però, di una terza donna, Valeria, che diceva di essere molto amica della presunta Maya. In 15 anni Cazzaniga ha perso 700 mila euro, arrivando a prosciugare il conto corrente e indebitandosi con continue richieste di prestiti. E l’amica Manuela? Anche con lei l’opposto del Gioia del Colle è stato generoso, regalandole un’Alfa Romeo Mito rossa.

Alla fine il giocatore, spinto dai compagni e dalla sua famiglia, ha deciso di raccontare la sua storia e aiutato dalla trasmissione ha sporto regolare denuncia presso la Guardia di Finanza. «Le Iene» hanno rintracciato a Cagliari la terza donna, Valeria, che prima è fuggita e poi ha ammesso di essere parte della truffa, ma di non averla commessa da sola.

Così – secondo il servizio de Le Iene – dietro questo raggiro ci sarebbero anche l’amica di Cazzaniga, Manuela, e il fidanzato di lei. «Ora è come se mi fossi svegliato da un coma e ho perso 15 anni della mia vita», ha detto Cazzaniga.

