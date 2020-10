ABBOCCA TU CHE POI TI DERUBO IO – UNA DIRIGENTE DI UN’ASSICURAZIONE SANITARIA TEXANA VIENE AGGANCIATA ONLINE DA UN UOMO CHE LE FA CREDERE DI ESSERE BRAD PITT: L’UOMO SI FA VERSARE 40MILA DOLLARI PER PARTECIPARE A EVENTI AI QUALI NON SI PRESENTA ARRIVANDO ADDIRITTURA A PROMETTERLE DI SPOSARLA – E LA ALLOCCONA COSA FA QUANDO SCOPRE LA TRUFFA? PORTA IN TRIBUNALE L’ATTORE PER…

Alzi la mano la donna che non sarebbe felice di ricevere una proposta di nozze da Brad Pitt. Certo, se la proposta in questione arrivasse via Internet, e perdipiù accompagnata dalla richiesta di (tanti) soldi, qualche dubbio alla promessa sposa dovrebbe venire. La texana Kelli Christina, dirigente di un’assicurazione sanitaria, non ne ha avuti.

Era certa che il divo di Hollywood – dopo Jennifer Aniston e Angelina Jolie – sull’altare avrebbe portato proprio lei. E in attesa dei fiori d’arancio, per garantirsi la partecipazione dell’attore a una serie di eventi benefici, gli ha versato 40mila dollari. In realtà si tratta di una truffa online. L’uomo con il quale ha avuto a che fare Kelli è un imbroglione che si è spacciato per Brad Pitt.

Il vero divo, felicemente fidanzato con Nicole Poturalski, com’è ovvio non c’entra niente. Ma ora si trova coinvolto in una storia ai limiti dell’assurdo dai risvolti anche legali. Perché la signora l’ha denunciato. Come racconta Page Six, tutto è iniziato nel 2018, quando un sedicente Pitt ha avvicinato Kelli online chiedendole di aiutarlo a organizzare eventi di raccolta fondi per la sua fondazione benefica, la Make It Right Foundation, nata per aiutare le vittime dell’uragano Katrina. Lei avrebbe pianificato una serie di eventi di beneficenza, lui avrebbe partecipato.

Da allora la signora ne avrebbe organizzati ben cinque, anticipando al fantomatico divo 40 mila dollari. Brad Pitt, guardacaso, non si è mai presentato, avvertendola sempre all’ultimo minuto. Però ogni volta la rassicurava: la volta successiva sarebbe stato lì al 100 per cento. Non meno sospette le (numerose, pare) proposte nuziali: quando arrivava il momento di andare all’altare, lui, guardacaso, aveva sempre una scusa buona per rimandare. Kelli però all’evidenza non si arrende. Ha fatto causa al divo vero e, sentendosi doppiamente truffata – nella borsa e nei sentimenti – gli chiede 100 mila dollari.

Brad Pitt (quello vero) non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ma c’hanno pensato i suoi legali a parlare per lui: «È uno sgradevole episodio di truffa online. La querelante ha creduto a un falso Mister Pitt. Ma il vero, non c’entra per niente. Né lui né la sua fondazione hanno mai preso accordi con la querelante». Kelli però si prepara a una lunga battaglia giudiziaria: «La causa va avanti da marzo 2020 e non ho nessuna intenzione di cedere. È una lotta importante per l’intero Paese e continuerò la mia battaglia contro Brad Pitt e la sua fondazione.

Ho 113 pagine di documentazione che supportano la mia posizione e questa causa durerà a lungo». A quanto pare è proprio convinta di essere stata truffata dall’attore in persona. Oppure, come ipotizzano i tabloid americani che stentano a credere in tanta ingenuità, la donna avrebbe un solo obbiettivo: ottenere dal divo il maxi risarcimento.

