- ALL'UDIENZA IN CORTE D'ASSISE GLI IMPUTATI NON SI SONO SCAMBIATI NEANCHE UNO SGUARDO - IL PM HA CHIESTO L'ERGASTOLO PER I FRATELLI BIANCHI E 24 ANNI PER MARIO PINCARELLI E FRANCESCO BELLEGGIA, CHE SCARICANO SUI DUE FRATELLI LE RESPONSABILITÀ - PER L'ACCUSA È BELLEGGIA CHE HA COLPITO PER PRIMO WILLY CON UN CALCIO AL VOLTO, MA SONO I FRATELLI BIANCHI AD AVERLO PICCHIATO -

Simona Berterame per www.fanpage.it

Un lungo abbraccio prima di separarsi, rimettere le manette ai polsi e rientrare in carcere. Si sono salutati così Gabriele e Marco Bianchi, al termine dell'ultima udienza in Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone. I due fratelli sono imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano morto dopo un violento pestaggio avvenuto la notte del 6 settembre 2020.

Jeans blu e camicia bianca, i due gemelli di Artena si sono presentati così all'udienza dedicata alle arringhe difensive. Sono rimasti in aula, impassibili, per sei ore filate. Accanto a loro Mario Pincarelli, anche lui accusato di aver ucciso Willy. Non si sono scambiati neanche una parola, nonostante fosse a un paio di metri da loro, neanche uno sguardo.

L'aula è affollata dagli amici di Willy. In mezzo a loro c'è la mamma Lucia, presente a tutte le udienze in silenzio composto. Ascolta, parla con un filo di voce e si lascia accompagnare sotto braccio dagli amici del figlio. In un angolo della stanza c'è anche Silvia Ladaga, la fidanzata di Gabriele. Anche lei non si è persa un'udienza, restando sempre in disparte per non attirare l'attenzione dei presenti.

Il pm di Velletri, Francesco Brando, ha chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi e 24 anni per gli altri imputati, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Secondo il pubblico ministero si è trattata di "un'aggressione becera messa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino. Noi pensiamo che questo sia un omicidio doloso, volontario e non preterintenzionale". Per l'accusa è Belleggia che ha colpito per primo Willy con un calcio al volto, ma sono i fratelli Bianchi ad averlo picchiato.

Gabriele Bianchi avrebbe colpito il giovane con un calcio al torace, uno dei colpi che si sono rivelati mortali. Il 26 maggio sarà il turno delle arringhe difensive dei Bianchi e delle eventuali repliche del pm. I giudici decideranno poi se riunirsi quello stesso giorno in camera di consiglio oppure far slittare la sentenza programmando una nuova udienza.

