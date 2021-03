14 mar 2021 19:12

ABBRACCI IN VACCA – IN UN MONDO IN CUI IL CONTATTO FISICO È QUASI PROIBITO, NON CI RESTA CHE PROVARE IL COW-HUGGING, LA PRATICA DI ABBRACCIARE UNA MUCCA PER SCARICARE ANSIA E TENSIONI – SECONDO UNO STUDIO ENTRARE IN CONTATTO CON QUALSIASI CREATURA PELOSA POTREBBE AIUTARE A MIGLIORARE LA PROPRIA SALUTE MENTALE, MA LE MUCCHE HANNO LA PARTICOLARITÀ DI…