ABBUFFATE DI COCAINA, UN CONTO IN HOTEL DA UN MILIONE DI EURO E 10MILA DOLLARI PERSI AL CASINÒ IN POCHI MINUTI

muhammar gheddafi e il figlio mutassim 1

Nel corso della sua carriera professionale nelle pubbliche relazioni, Phil Elwood ha lavorato per alcuni dei magnati e politici corrotti più famosi del mondo. Nel suo nuovo libro, “All The Worst Humans”, racconta uno dei suoi fine settimana più terrificanti della sua vita a Las Vegas, dove ha lottato per tenere lontani i giornalisti dagli eccessi del figlio del dittatore libico Muammar Gheddafi, Mutassim.

Estratto del libro “All The Worst Humans”, Phil Elwood, MacMillan Publishers (28 dollari)

Siamo seduti sotto la luce di un lampadario in un ristorante cinese di alta cucina al Bellagio sulla Strip di Las Vegas.

all the worst human phil elwood

«Segui le regole per la tua sicurezza. Capisci?» chiede Alì.

Annuisco.

Ali è il capo della sicurezza di Mutassim Gheddafi. È un ex calciatore professionista le cui mani sono come teste di martello.

Quindi, Ali stabilisce le regole per il fine settimana:

1. Non guardare il Dottore negli occhi.

2. Non intralciare il Dottore.

3. Mai.

4. Chiamatelo il Dottore. Mai Mutassim.

«Perché insiste a farsi chiamare il Dottore?» Chiedo. «Non ha una laurea in medicina, vero?»

«È laureato in tortura presso l'Università statale di Mosca» risponde Ali. I lunghi capelli stopposi, gli occhi infossati e la pelle color cenere di sigaretta conferiscono a Mutassim l'aspetto di un cadavere animato. Un abito di velluto marrone gli pende sul corpo esile.

Il suo entourage di due uomini, entrambi chiamati "Muhammad", succhia distrattamente chele di aragosta.

phil elwood

Natasha, una modella per Mutassim arrivata con un jet privato per il fine settimana, tende il suo flute di champagne e imbroncia le labbra rosso vivo.

È venerdì sera, gli ultimi giorni del Ramadan.

I musulmani devoti – che i Gheddafi affermano di essere – si astengono dal mangiare, bere, fumare sigarette o fare sesso dall'alba al tramonto.

Oggi ho visto il Dottore fare tre di queste cose. E scommetto che Natasha non è venuta per metterlo a letto.

Il conto della cena ammonta a 8.000 dollari. Lo addebito sull'American Express della mia azienda.

Le istruzioni del mio capo sono chiare: non dovrebbero esserci fatture di carte di credito con il nome "Gheddafi" che possano essere divulgate alla stampa da un dipendente del Bellagio. Quindi, le nove suite al 29° piano, le file di biglietti del Cirque du Soleil, il corteo di quattro auto e le bottiglie di bollicine d’annata sono stati tutte caricate sull’azienda Amex.

saadi gheddafi anna kournikova mutassim gheddafi

Questo baccanale deve restare fuori dalle notizie. Sono arrivato a Las Vegas stamattina con un'e-mail di un collega: "Cose recenti per le quali Mutassim ha espresso interesse e che potresti aver bisogno di organizzare: visitare lo showroom Harley-Davidson, valutare l'acquisto di una Cadillac Escalade con sedili posteriori in stile limousine, acquistare un telescopio, acquistare pantaloncini di jeans (sul serio), e vedere Cher esibirsi sabato sera (anche sul serio)». Il mio telefono è esploso prima che il mio taxi passasse da Mandalay Bay. Ho risposto a qualcuno che mi urlava in arabo. Ho urlato di rimando che non parlavo arabo.

silvio berlusconi muammar gheddafi

«Persone delle pulizie. Ci stanno dicendo di lasciare le stanze. Il Dottore sta ancora dormendo. Risolvi il problema adesso». Clic.

Al Bellagio ho scoperto che il Dottore stava minacciando una governante che aveva tentato di pulire la sua suite. Pochi mesi prima, il fratello di Mutassim, Hannibal, era stato arrestato in un hotel di Ginevra per aver picchiato una cameriera. Muammar Gheddafi si vendicò tagliando le forniture di petrolio alla Svizzera, sottraendo più di cinque miliardi di beni dalle banche svizzere, espellendo diplomatici svizzeri e detenendo cittadini svizzeri in Libia.

Non possiamo avere un altro scandalo internazionale a Las Vegas. Corsi al banco della portineria, dove attirai l'attenzione di un uomo con un abito Armani color pervinca. «Come puoi immaginare – dissi - Tu ed io abbiamo un piccolo problema»

«Oh, non devo usare la mia immaginazione – rispose - È abbastanza tangibile».

muammar gheddafi con moglie e figli

Ho negoziato un accordo affinché il personale pulisse la suite di Mutassim solo mentre lui si rilassava nella sua capanna in piscina. Ho dato una mancia di cento dollari al portiere.

«C'è dell'altro in arrivo - dissi - Avrò bisogno di molto aiuto». Infatti, poche ore dopo, sono dovuto tornare da lui per chiedermi di aiutarmi a procurarmi una grossa quantità di cocaina.

Scarabocchia un numero di telefono su un foglietto di carta, me lo passa e se ne va. Chiamo lo spacciatore. «Lascia 1.000 dollari sotto un bicchiere d'acqua sul lavandino del bagno». Riattacco, chiamo Ali e chiedo mille dollari.

cher

Prendo l'ascensore fino al 29° piano e, in un armadio grande quanto la mia camera da letto, trovo tre valigette di pelle di serpente nera. Ne apro una, trovo una Beretta da 9 mm e pacchetti di banconote da 100 dollari. È la somma più alta che abbia mai visto in vita mia, almeno un milione di dollari.

Apro uno dei pacchi e ne tiro fuori un biglietto da 1.000 dollari. Esito, tentato. Tre milioni di dollari in questo armadio. Ali si sarebbe accorto che mancavano ventimila dollari? Il debito della mia carta di credito potrebbe arrivare a zero.

Poi guardo la Beretta. Il mio debito non significherà molto se sarò morto. Tornato nella mia stanza, sistemo i soldi sotto un bicchiere d'acqua sul lavandino del bagno e mi guardo allo specchio. Ho i cerchi di un procione sotto gli occhi, ho bisogno di radermi e il mio vestito chiede in modo quasi udibile una lavanderia. Uno spacciatore di droga per l'entourage di un dittatore.

hotel bellagio

Un prefisso di Las Vegas chiama il mio cellulare. Ogni membro della delegazione libica ha un telefono prepagato. Non ho salvato nessuno dei loro numeri. Dico alla voce dall'altra parte dove può trovare il pacco, prendo il mio portatile e apro la porta della mia stanza con la serratura a chiavistello.

Nella piscina privata chiamata Cypress, vedo i libici sdraiati nelle cabine che ho prenotato stamattina alle 6 del mattino. Crollo su una chaise longue.

mutassim gheddafi

Le aste di titanio nella mia anca sono in fiamme. Anni fa, ho provato a saltare una barriera di cemento mentre giravo per un bar a Washington DC e sono caduto rompendomi il femore. Adesso immagino le tre viti di metallo all'interno, la carne pulsante attorno ad esse.Mi fa male l'anca quando sono stanco e non ho dormito la notte scorsa.

Dopo cena, il nostro entourage ha preso le auto per vedere il Cirque du Soleil. I migliori posti della casa. Ce ne siamo andati a metà perché il Dottore si annoiava e voleva andare al casinò. Ha fatto girare la ruota della roulette fino a mezzanotte passata mentre io rispondevo alle e-mail di fuoco del contabile del mio datore di lavoro.

Vado al bar sperando di rilassarmi, ma non c'è riposo per chi aiuta i malvagi. C'è bisogno di me nella lounge dei grandi scommettitori. Ai libici arrivati direttamente dalla piscina con indosso tuniche e sandali è stato negato l'ingresso.

«Abbiamo un codice di abbigliamento». Il Dottore urla in arabo. Lancia ad Ali uno sguardo che chiede: "È una persona che possiamo colpire?". Ali scuote la testa.

circ du soleil

«Per favor - lo supplico - Potresti semplicemente metterti delle scarpe?». «No» dice il dottore.

Fruga nella tasca della vestaglia e tira fuori un pacco di banconote rigide. Al tavolo guardo il Dottore perdere l'equivalente del mio reddito mensile in una mano di blackjack. Dopo qualche altra scommessa sbagliata, ha perso novantacinquemila dollari, il mio stipendio annuale.

Ali gli accende una Marlboro e mi fa segno con l'indice. «Il dottore vuole che tu organizzi un jet privato per domani – dice - Per riportare Natasha a Los Angeles».

hannibal gheddafi con la moglie

Chiamo il servizio jet charter, che invia una fattura di 6.000 dollari. Lo inoltro al mio datore di lavoro per l'approvazione. In risposta ricevo la fattura che ho inviato ieri per le auto. È stato allegato un nuovo preventivo. Come previsto, l’azienda ha aumentato il costo originale delle auto di 20.000 dollari.

I ricarichi sono una pratica comune nelle società di pubbliche relazioni. Sono scritti nei contratti. Lo standard è del 17,5% in aggiunta a tutte le spese sostenute per conto del cliente. Non sono un matematico, ma questo supera di parecchio il 17,5%.

In preda al panico, chiamo il mio collega. «L'unica persona che conosco che ha rubato ai libici è stato Doc Brown in Ritorno al futuro, e per lui è finita molto male» gli dico.

«Usa i contanti» mi viene detto.

Di ritorno, consegno ad Ali la fattura. «Preferiremmo che pagaste in contanti» dico.

mutassim gheddafi hillary clinton

«Ci penseremo domani – dice - Ora il dottore vuole andare a fare shopping». Il Dottore vuole davvero i pantaloncini di jeans. E una Harley-Davidson. E vedere Cher.

Portiamo il nostro corteo al Venetian, dove guido i libici attraverso i negozi del Canal Grande. I libici indossano tute multicolori dell'Adidas. I gemelli Muhammad provano a fumare nel negozio Burberry. Trovo al Dottore un paio di pantaloni da GAP.

Quella notte al Colosseum, Cher sul palco indossa un copricapo fatto di piume dorate coronato da un serpente. Sono seduto accanto ad Ali, dietro il Dottore e Natasha.

Il Dottore rimane impassibile durante l'interpretazione mozzafiato di Cher di "Gypsies, Tramps, and Thieves".

MUTASSIM GHEDDAFI

Pensavo che il primo viaggio del Dottore a Las Vegas sarebbe stato emozionante, ma niente lo impressiona. È incapace di gioia.

Ce ne andiamo prima che cali il sipario e ci dirigiamo verso l'MGM Grand. La Strip è trafficata il sabato sera. Anche questo attira l'ira del Dottore. Non capisce perché il corteo di automobili non può attraversare Las Vegas con luci e sirene.

Un altro casinò, un altro tavolo da roulette. Natasha mette il broncio, annoiata nel vedere il Dottore perdere più soldi. «Possiamo andare al TAO adesso? - lei piagnucola - Hai detto che potevamo andare al TAO».

Le parole sono appena uscite dalla sua bocca quando il Dottore si dirige verso l'uscita. Lo seguo zoppicando, chiamando i nostri autisti. Il corteo di automobili doveva essere in attesa di traghettarlo di capriccio in capriccio.

Le nostre auto non sono pronte. Il Dottore emette un gemito. Alza le mani in aria e salta su e giù come un bambino a cui è stato detto che è ora di andare a dormire. Chiamo ripetutamente l'autista. Alla fine si ferma e faccio salire il Dottore sul SUV. Il resto dell'entourage appare e si ammassa.

MUTASSIM GHEDDAFI CON IL PADRE

A TAO saltiamo la fila. Un buttafuori ferma Natasha all'ingresso VIP. Non ha un documento d'identità. Il Dottore alza il pugno, ringhiando. Salto davanti al buttafuori, i titoli dei giornali mi attraversano il cervello. «Se hai intenzione di colpire qualcuno, colpisci me» lo supplico.

Il Dottore fa il suo primo sorriso durante il viaggio, come se questo potesse dargli una gioia che Las Vegas non può dargli. Ali lo convince a tornare alla roulette del Bellagio. Lì, spreca i soldi del suo paese con scommesse da 10.000 dollari. Mentre la sua pila di fiches si riduce, il Dottore impreca in arabo.

HANNIBAL GHEDDAFI

«Prendi più soldi dalla sua stanza - mi sussurra Ali -Si arrabbierà se finirà». «Quanti?». «Un sacco pieno». Quindi ora misuriamo i soldi in sacchi. Entro nell'armadio. Apro una valigetta di pelle di serpente e ci infilo dentro i soldi finché non sento che il sacco è pesante. Tornando al casinò, il Dottore sta urlando al dealer. Ha finito le chips. I pacchi presi dal sacco della spazzatura riempiono le sue pile. Accende una Marlboro, per il momento pacificato.

Mi sveglio con un'e-mail dal contabile dell'azienda. L'Amex chiama ogni ora, dicendo che abbiamo raggiunto il limite di credito. Non voglio immaginare il conto che abbiamo accumulato.

gheddafi jr

Un'altra email è nella mia casella di posta. In allegato c'è una fattura approvata per il volo privato di Natasha. Ho notato che i 6.000 dollari originali sono stati modificati in16.597,45 dollari.

Al casinò consegno la fattura ad Ali. La guarda.

«Adesso sono sessantamila in totale - gli dico - Vorremmo essere pagati prima che tu parta». «Prendi i soldi dalla mia stanza» mi dice.

Nella sua suite, apro ancora una volta la valigetta di pelle di serpente nera. I contanti ci sono. La pistola no. Chissà se Ali mi sparerà se scopre il furto del mio datore di lavoro. O forse il Dottore metterà a frutto la sua laurea in tortura.

HANNIBAL GHEDDAFI

Prendo sei pacchi di banconote da 10.000 dollari e metto i sessantamila dollari nella cassaforte della mia stanza prima di unirmi al corteo di automobili che ci trasporta alla pista di atterraggio privata di Las Vegas, dove un jet Gulfstream e un aereo charter più piccolo aspettano sulla pista.

Il Dottore posa per una foto con Natasha. Ali scatta una foto del loro imbarazzante abbraccio. I loro corpi non si toccano realmente. Non si baciano.

Natasha sale sul suo aereo per Los Angeles e il Dottore sale sul suo jet per New York con i Muhammad al seguito. Ali è l'ultimo a salire a bordo.

Dieci passi da fare. Ora due. Si ferma alla porta della cabina. Mi guarda.

«Non vieni con noi a New York?». «I miei bagagli sono tornati in albergo» dico.

il suv di gheddafi jr

Fissando l'orizzonte, guardo finché il loro aereo non scompare nel blu. Sono esausto. Riesco a malapena a camminare. Ma Ali e la sua pistola non ci sono più.

Faccio un surreale giro in solitaria nel corteo lungo la Strip. Penso ai sessantamila dollari che ho nella cassaforte della mia camera d'albergo. Con quanti contanti puoi viaggiare legalmente su un volo nazionale? Non sono sicuro.

Mando un messaggio a uno dei miei colleghi chiedendo se 60.000 dollari metteranno in allerta la sicurezza.

«Attaccati quella merda al corpo» risponde.

GHEDDAFI

Zoppicando in un enorme CVS su Flamingo Road e Las Vegas Boulevard, acquisto un rotolo di nastro medico per 4,10 dollari. Nella mia stanza, mi metto 60.000 dollari lungo la cassa toracica. Si gonfia quando mi abbottono la camicia. Aggiungere un blazer aiuta.

Poi mi ricordo il conto. Oh santo cielo, il conto.

Giù alla reception mi viene consegnata una risma di carta spessa quanto un romanzo russo. La mia carta di credito aziendale è stata rifiutata. Trascorro l'ora successiva passeggiando al bar accanto alla cassa mentre l'azienda negozia con American Express per aumentare il mio limite di credito.

HANNIBAL GHEDDAFI

L'Amex finalmente funziona. Entrando al McCarran International, all'improvviso mi ricordo che le tre aste di titanio nella mia gamba attivavano i metal detector.

Come farò a far girare i 60.000 dollari attaccati al mio corpo? Attraverso il metal detector, trattenendo il respiro. Il silenzio di quella macchina è l'evento sonoro più bello della mia vita.

