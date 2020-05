GLI ABISSI DELLA MENTE - UNA 45ENNE DI MIAMI HA UCCISO IL FIGLIO AUTISTICO DI 9 ANNI LANCIANDOLO IN UN CANALE: POCO TEMPO FA AVEVA GIÀ TENTATO DI SBARAZZARSI DEL PICCOLO FACENDOLO ANNEGARE, MA IL BIMBO ERA STATO SALVATO DA ALCUNI PASSANTI – LA DONNA, CHE HA SIMULATO UN RAPIMENTO, È STATA INCASTRATA DA UN VIDEO, MA IL MARITO SOTTO CHOC HA TENTATO DI GIUSTIFICARLA IN AULA: “NOI AMIAMO NOSTRO FIGLIO, NON SONO D’ACCORDO SU QUANTO DITE SU MIA MOGLIE…” - VIDEO

Ha tentato di crearsi un alibi, ma il castello di bugie è crollato di fronte a quel video che non lascia alcun margine di discrezionalità. Patricia Ripley, 45 anni, ha simulato il rapimento del figlio autistico di 9 anni Alejandro dopo aver tentato di annegarlo due volte in un canale di Miami: la prima volta il bambino è stato salvato da alcuni passanti che lo hanno sentito urlare, la seconda volta nessuno ha sentito le sue urla disperate e il piccolo è annegato.

Giovedì scorso la donna ha simulato un rapimento raccontando che alcuni uomini armati le avevano chiesto della droga, le avevano preso il cellulare e il tablet e avevano portato via con loro Alejandro. La denuncia aveva fatto scattare l’allarme e la polizia ha cercato ovunque il piccolo che è stato ritrovato senza vita in un canale di un campo di golf.

Il racconto della madre è apparso subito pieno di contraddizioni ed è bastato poco alla polizia per risalire al filmato di poco tempo fa che incastrava la donna: già in passato Patricia aveva cercato di sbarazzarsi del figlio che è stato salvato da alcuni passanti dentro un altro canale. Il piccolo, a causa della sua disabilità, non è stato in grado di raccontare che era stata la madre a spingerlo in acqua e il fatto era sembrato solo un incidente a lieto fine. Ma non questa volta. La donna si è assicurata di trovare un posto isolato per sbarazzarsi del figlio.

Adesso è stata arrestata per l’omicidio: potrebbe essere condannata alla pena di morte. Sotto choc il marito che, non riuscendo a crescere a ciò che è successo, ha tentato di giustificare la moglie in aula: «Adoriamo Alejandro. Non è possibile. Non sono d’accordo su quanto sostenete su mia moglie. Noi nostro figlio lo amiamo».

