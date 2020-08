1 - E VIVIANA DISSE "HO PROBLEMI PSICHIATRICI"

Due certificati medici, nel giro di tre mesi, raccontano la spirale in cui Viviana Parisi è stata risucchiata ogni giorno di più […] il 17 marzo, una dottoressa del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto scriveva: «La paziente riferisce di sensazioni di sconforto e crisi di ansia legati al particolare momento di lockdown».

Il 28 giugno, il marito accompagnò d'urgenza Viviana al pronto soccorso del Policlinico di Messina perché aveva ingerito 8 compresse di un farmaco utilizzato per il "trattamento dei disturbi psicotici acuti e cronici", ovvero malattie mentali di una certa gravità. Nel foglietto illustrativo del farmaco si parla di "delirio e allucinazioni". Il medico del pronto soccorso annotò: «Riferisce di avere problemi psichiatrici». E aggiunse: «È in cura al reparto di Psichiatria». Ma non è così, ha accertato la polizia. E, allora, perché venne detta quella bugia?

La procura di Patti vuole vederci chiaro su quello che appare come un tentativo di suicidio , anche se i legali delle famiglia lo escludono: «Viviana aveva il dubbio di avere assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco prescritto». Ma chi, e perché, aveva prescritto quel farmaco così forte (è un farmaco di "classe A") a una donna che continuava ad andare tranquillamente in auto con il suo bambino? […]

[…] La famiglia continua ad avere dubbi sulle cause della morte. Il Corriere ieri ha rivelato qual è l'ipotesi degli inquirenti sulle ultime ore di vita di Viviana e del piccolo Gioele. Dalla fuga nel bosco, dopo l'incidente da lei provocato in galleria lungo la Messina-Palermo, alle fasi successive che l'avrebbero indotta all'omicidio-suicidio. L'avvocato Claudio Mondello, uno dei legali che cura gli interessi della famiglia, ha esposto, sempre su Facebook, una sua teoria. «Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele» afferma.

E ipotizza uno scenario: «Il bambino sfugge alla vigilanza della madre, qualcosa lo spaventa e fugge. La madre, terrorizzata, lo cerca disperatamente, ma i suoi tentativi falliscono. Alla fine per meglio orientarsi decide di salire sul pilone. Viviana riesce da quella posizione a rintracciare Gioele, si affretta a scendere ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene di saltare. Questa scelta le è fatale. Il bambino, rimasto solo nel bosco, è incorso in un incontro fatale con un suino nero dei Nebrodi».

Fin qui la ricostruzione del legale. Per la Procura di Patti, guidata da Angelo Cavallo, Viviana Parisi soffriva di disturbi psicotici. Teoria che sarebbe confermata da documenti sanitari. Il 17 marzo la deejay si è presentata all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ed è uscita con una diagnosi che parlava di «sensazioni di sconforto e crisi di ansia».

Il 28 giugno scorso Viviana si presenta invece al Pronto soccorso del Policlinico di Messina perché ha ingerito otto pasticche di un farmaco utilizzato per disturbi psicotici acuti e cronici. Il farmaco fa parte della fascia «A» è mutuabile e deve essere prescritto con ricetta medica. Alla domanda del medico la donna riferì di «problemi psichiatrici». Il medico nel rilasciare il certificato scrisse che «è in cura al reparto di psichiatria».

Gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello però in una nota scrivono: «Viviana quel giorno aveva assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco prescritto e nel dubbio siamo andati al Pronto soccorso per i dovuti accertamenti. Nessun tentato suicidio». Le indagini si concentrano anche su questi aspetti medici. Nei giorni scorsi la polizia ha sequestrato all'ospedale Papardo di Messina la cartella clinica relativa al parto della donna. […]

La risposta si cerca sui vestiti di Viviana Parisi. I medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo della dj trovata senza vita l'8 agosto, sotto un traliccio dell'alta tensione nei boschi di Caronia, hanno consegnato alla polizia scientifica reperti di abiti della donna. Serviranno agli inquirenti per verificare l'eventuale presenza di un Dna sospetto. Una ricerca che conferma che tutte le piste sul mistero della morte di Viviana e del figlio Gioele, i cui resti sono stati scoperti tre giorni fa tra i rovi, poco lontano dal luogo in cui si trovava il cadavere della madre, sono ancora in piedi.

Lo aveva detto il capo della Procura di Patti che indaga sulla tragica vicenda. Lo confermano le ultime scelte investigative. E torna all'attenzione degli inquirenti l'ipotesi che qualcuno da qui l'idea della ricerca del dna di terzi possa avere aggredito e ucciso madre e figlio. Una ricostruzione che sembrava messa da parte e che dimostra che il giallo è ben lontano dalll'essere risolto. Ma se gli investigatori tengono aperte tutte le piste, il marito della donna, Daniele Mondello, esclude categoricamente che la moglie, alla quale mesi fa erano state diagnosticate paranoia e crisi mistiche, possa aver ammazzato il piccolo Gioele per poi togliersi la vita buttandosi dal traliccio sotto al quale è stata trovata.

[…] Il marito di Viviana e i suoi legali, Claudio Mondello e Pietro Venuti, smentiscono anche che Viviana abbia tentato il suicidio a fine giugno. «Ha soltanto ripreso dei medicinali che le avevano dato a marzo all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, forse però ha esagerato con un dosaggio. […] era andata in ospedale solo nel dubbio di aver assunto una dose eccessiva di medicine. […]

