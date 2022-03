10 mar 2022 18:07

ABRAMOVICH PRENDE IL LARGO - PER SCAPPARE DALLE SANZIONI, IL MEGA YACHT DA 500 MILIONI DI EURO DEL MAGNATE RUSSO È SALPATO DA BARCELLONA VIAGGIANDO A UNA VELOCITÀ DI 14,6 NODI A NORD DELLE ISOLE BALEARI - L'IMBARCAZIONE SI CHIAMA "MY SOLARIS", VALE 500 MILIONI DI EURO, È LUNGA 140 METRI E DISPONE DI 48 CABINE - L'ALTRO BESTIONE DELL'OLIGARCA È DI 163 METRI E RISULTA IN VIAGGIO VICINO ALLE ISOLE VERGINI BRITANNICHE...