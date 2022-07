ABUSI AD ALTA QUOTA? È BUFERA SUL CAI, IL CLUB ALPINO ITALIANO CHE HA 330 MILA SOCI: IL PRESIDENTE ANTONIO MONTANI È STATO QUERELATO PER MOLESTIE NEI CONFRONTI DI UNA COLLABORATRICE – UNA TRENTINA TRA SCRITTORI E ALPINISTI, DA PAOLO COGNETTI A ENRICO BRIZZI, HANNO CHIESTO LE SUE DIMISSIONI – MA MONTANI TIRA DRITTO: “È UNA DENUNCIA INFONDATA. E ADESSO IL PUBBLICO MINISTERO, UNA DONNA, HA CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE. VEDIAMO CHE COSA DECIDERÀ IL GIUDICE”

Enrico Martinet per “La Stampa”

Tre lettere e un processo. Ed è bufera sul Cai, il Club alpino italiano che ha 330 mila soci. Querelato per molestie nei confronti di una collaboratrice è il presidente del Cai Antonio Montani, 50 anni, di Verbania, eletto a maggio con code polemiche.

Una delle tre lettere rese pubbliche è la sua, in risposta alle due di 34 persone, tra scrittori e alpinisti, che gli hanno chiesto di dimettersi. O, come dice uno dei firmatari, lo scrittore Paolo Cognetti: «Fermati e risolvi, fai un passo di lato, indietro. È un atto di prudenza e di rispetto».

Montani dice: «È una denuncia che mi ha sconvolto la vita. È infondata, perché mai dovrei dimettermi? E adesso il pubblico ministero, una donna, ha chiesto l'archiviazione. Vediamo che cosa deciderà il giudice».

Un altro scrittore che gli chiede le dimissioni, Enrico Camanni, gli risponde a distanza: «Ovviamente Montani è innocente fino a prova contraria e saranno i giudici a giudicare. Il punto è un altro, è eticamente giusto e ragionevole che una persona sotto giudizio, per di più per una questione che coinvolge una collaboratrice del Cai, faccia il presidente del sodalizio? Può avere la libertà e l'autorità per presiedere? Qui il nostro punto di vista e il suo divergono».

I fatti si riferiscono a settembre dell'anno scorso, a Venezia, quando un gruppo del Cai era in città per assistere a eventi cinematografici satelliti della Mostra. A quell'epoca Montani era il candidato unico alla presidenza.

Dopo la querela Montani ha depositato una memoria. Dice: «In un reato del genere c'è l'inversione dell'onere della prova e lo trovo giusto. Se però l'accusa chiede l'archiviazione. Secondo me la ragazza è una vittima. Mi son fatto la mia idea perché c'era una serie di persone che non mi voleva alla presidenza. È molto grave quello che è successo, quando tutto sarà finito tirerò fuori le carte, spiegherò perché non è questione solo personale. Una vicenda infamante che non ha fatto molto male soltanto a me e alla mia famiglia».

Nella campagna per la presidenza la storia è venuta fuori, ma Montani non si è fatto da parte nonostante le pressioni. Si è così presentato un antagonista, Francesco Carrer. E il 30 maggio Montani è stato preferito a Carrer per soli 7 voti: 452 contro 445. E subito dopo, Carrer e Lorella Franceschini hanno dato le dimissioni da vicepresidenti. A quel punto sul neo consiglio direttivo monco aleggiava il fantasma del commissariamento.

Montani dice: «Faremo due vicepresidenti, così come ci ha chiesto il ministro Massimo Garavaglia, a settembre». E proprio ieri il direttivo ha dato mandato al presidente di incaricare una società di esaminare l'attività del Cai negli ultimi anni. Montani: «Sono emersi interrogativi».

Nella lettera dei 34 compare anche l'alpinista altoatesina Tamara Lunger, il meteorologo Luca Mercalli, la scrittrice Mirella Tenderini, la guida alpina di Courmayeur Anna Torretta, il regista Carlo Alberto Pinelli, lo scrittore Enrico Brizzi, l'artista Nicola Magrin.

Dopo la lettera di difesa di Montani, in cui scrive le sue motivazioni, i 34 replicano: «Il bene del Club Alpino Italiano è il motivo principale per cui abbiamo intrapreso questa azione. Troviamo che il Cai debba restare fuori da una vicenda di tale portata etica, ed è un atto di responsabilità quello che le abbiamo chiesto. Cioè l'atto di anteporre il bene del Cai al proprio, rinunciando alla sua carica di Presidente per poter autonomamente giungere a una definitiva soluzione della vicenda».

enrico brizzi
luca mercalli

Ancora: «Ci lasci dire che la rinuncia le avrebbe fatto onore. Prendiamo atto del suo rifiuto, con le motivazioni che ci ha inviato e che ci sembrano insufficienti».