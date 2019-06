12 giu 2019 10:18

ABUSI E COSTUMI - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO, È INDAGATO PER ABUSO D'UFFICIO PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SEVERINO, IN RELAZIONE ALLA NOMINA, COME CONSIGLIERE NELLA SOCIETÀ PUBBLICA “INNOVAPUGLIA”, DELL'EX SINDACO DI BISCEGLIE FRANCESCO SPINA...