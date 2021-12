ABUSI ALLA MISSIONARIA - RICHARD DASCHBACH, EX MISSIONARIO AMERICANO, È STATO CONDANNATO A 12 ANNI DI CARCERE A TIMOR EST CON L’ACCUSA GRAVISSIMA DI ABUSI SESSUALI SU MINORI, PORNOGRAFIA INFANTILE E VIOLENZA DOMESTICA - DASCHBACH, CHE E' STATO "SCONSACRATO", È UNA FIGURA ANCORA MOLTO AMATA NEL PAESE TANTO CHE DIVERSE PERSONE HANNO FATTO IRRUZIONE IN TRIBUNALE DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA - VIDEO

Niccolò Magnani per https://www.ilsussidiario.net

Richard Daschbach, ex missionario americano, è stato condannato a 12 anni di carcere a Timor Est con l’accusa gravissima di abusi sessuali su minori, pornografia infantile e violenza domestica: si tratta di una decisione storica in quanto primo processo del genere nello stato cattolico del Sud-est asiatico.

Il processo contro il sacerdote Usa “sconsacrato” era cominciato a febbraio ma era stato più volte rinviato fino alla sentenza giunta negli scorsi giorni: come riportano le fonti di LaPresse, Daschbach – oggi 84enne – all’età di 64 anni giunse da Chicago fino a Timor Est in missione. Qui fondò un rifugio e una comunità per bambini orfani e disagiati che ha ospitato negli anni diverse centinaia di minori: negli anni, con grande coraggio, circa una dozzina di donne hanno denunciato gli abusi commessi dal sacerdote. Solo 9 di loro sono state ammesse al procedimento iniziato nel febbraio 2021.

LE ACCUSE E LA CONDANNA DELL’EX PRETE

Come dimostrano le immagini in arrivo dal Timor Est, l’ex sacerdote è in realtà una figura ancora molto amata nel Paese tanto che diverse persone hanno fatto irruzione dopo la sentenza piangendo per la condanna comminata a Richard Daschbach. Tra i sostenitori del sacerdote “spretato” c’era anche l’ex presidente Xanana Gusmao, che ha partecipato alla sua festa di compleanno a gennaio: durante il processo invece le 9 vittime denunzianti hanno lamentato minacce e attacchi online dalla popolazione.

Timor Est non solo è considerato il luogo più cattolico al di fuori del Vaticano, ma lo stesso Daschbach è stata una figura chiave nella lotta per l’indipendenza della piccola nazione del sud-est asiatico. L’84enne è stato espulso dalla sua congregazione cattolica nel 2019 dopo aver ammesso di aver subito abusi sessuali su minori: è però considerato comunque un eroe locale per aver fondato centri di accoglienza e aiutato la popolazione a ribellarsi per l’indipendenza.

