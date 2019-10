ACCETTO STUDENTESSE SOLO ITALIANE - UNA SIGNORA PUBBLICA UN ANNUNCIO “SOVRANISTA” SUI SITI DI AFFITTO CASE PER STUDENTI, E SI TRASCINA DIETRO IL SOLITO CORO DI POLEMICHE - ANCHE PERCHÉ, COME DIMOSTRANO LE CHIAMATE FATTE DA ALCUNI GIORNALISTI, IN REALTÀ ACCETTA ANCHE LE FRANCESI. MA NON LE MAROCCHINE…

Elisabetta Andreis per www.corriere.it

«Cerco una studentessa, ma la voglio solo italiana». Suonava più o meno così l’annuncio pubblicato sul portale Immobiliare.it: la signora, che affitta in via Principe Eugenio una stanza singola con blocco cucina autonomo e bagno adiacente al suo stesso alloggio, precisa nero su bianco: «Preferibile studentesse, lavoratrici, referenziate» e poi, in maiuscolo: «SOLO ITALIANE». Facciamo la prima chiamata di test: proponiamo la candidatura di una ragazza con cittadinanza italiana, nata in Italia, studentessa all’università Cattolica, lingua italiana parlata perfettamente, con papà italiano e mamma marocchina. Risposta della signora, categorica: «Se ha sangue africano no».

La candidata insiste: «Scusi, sono nata e cresciuta in Italia, parlo perfettamente la lingua, studio in un ateneo della città. Ho visto il prezzo, è alto ma va bene, oltre a studiare lavoro con regolare stipendio mensile, e la zona mi sarebbe comoda». La signora non ascolta ragioni: «No, accetto solo italiane». Alla domanda finale della ragazza («Scusi, perché?») la signora riattacca. Riproviamo a chiamare dallo stesso numero, ma la signora non risponde. Il discorso evidentemente — per lei — è chiuso.

Facciamo allora una terza chiamata, stavolta da numero diverso, e con voce diversa: a proporsi è una studentessa francese, iscritta al Politecnico, papà italiano e mamma di Parigi. Nelle frasi mescola qualche parola nell’idioma d’oltralpe, dunque non parla nemmeno bene l’italiano. La signora che propone l’alloggio è comunque soddisfatta (evidentemente, una ragazza per metà francese le va bene). Inizia dunque a sciorinare dettagli. «La stanza viene disponibile da dicembre, costa 500 euro mensili, è comodissima per il Politecnico in Bovisa, il palazzo è signorile, al secondo piano, e c’è anche l’ascensore. La prende?». Ha fretta di concludere, o così pare. La chiamata si conclude con un appuntamento per il giorno dopo.

L’annuncio in serata è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook dell’associazione «I Sentinelli» che denuncia la discriminazione di fatto. In poco tempo una pioggia di condivisione e moltissimi commenti negativi per la «selezione» definita dagli utenti «razzista» e persino contro la legge». Il portale Immobiliare.it si chiama fuori: «Ci dispiace per l’episodio, la società si dissocia da qualunque tipo di comportamento discriminatorio: sarà nostra cura provvedere a contattare l’inserzionista, segnalare l’accaduto e prendere tutti i provvedimenti del caso».

L’annuncio però, due ore dopo, è ancora lì, pubblicato sul sito. Non è un caso isolato del resto, purtroppo. A sentire i ragazzi stranieri (in particolare africani, sudamericani e del Sud-Est asiatico), trovare una casa in affitto è difficilissimo, e non solo a Milano.

