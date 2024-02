ACCIACCATO UN RE, GIÀ SI PENSA ALL’ALTRO – LA NOTIZIA DEL TUMORE DI RE CARLO È UN DURO COLPO ASSESTATO ALLA GIÀ SCRICCHIOLANTE MONARCHIA INGLESE: GIÀ DA TEMPO QUALCUNO PARLA DI UNA POSSIBILE ABDICAZIONE DEL SOVRANO, MA ORA LA MALATTIA AVVICINA REALMENTE WILLIAM AL TRONO – IN CASO DI IMPEDIMENTO SOLO TEMPORANEO DI CARLO I POTERI PASSERANNO AI “CONSIGLIERI DI STATO” DELLA FAMIGLIA. MA SE LA SITUAZIONE DOVESSE PRECIPITARE, WILLIAM SAREBBE CHIAMATO A…

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per "la Repubblica"

re carlo e il principe william 1

Potrebbe essere il vero “annus horribilis” della Royal Family. Ancora peggiore del 1992, quando ci furono “soltanto” un incendio a Windsor, le esplosive memorie di Lady Diana e le separazioni sentimentali di due figli di Elisabetta II, Anna e Andrea.

Ma questo 2024 sembra ancora peggio. Lo shock nel Paese è palpabile. Re Carlo ha un cancro di cui si sa poco o nulla, mentre la principessa Kate non si vede da oramai un mese e mezzo dopo un misterioso intervento all’addome e una lunga degenza fino a Pasqua. Dopo i propositi di “snellimento” di re Carlo, la monarchia britannica non solo ha perso Harry e Andrea, ma in pochi mesi si è mostrata clamorosamente fragile.

re carlo, william e george

Del resto, Carlo ha 76 anni e nel 2022 è stato il più vecchio della monarchia britannica a salire sul trono. Eppure, sinora il re ha sempre goduto di buona salute, a parte qualche infortunio giovanile, due infezioni da Covid e le leggende metropolitane sulle sue dita “a forma di salsiccia”. Il sovrano è descritto come uno stakanovista, e nel 2023 ha superato anche l’infaticabile sorella Anna come impegni ufficiali.

La settimana scorsa, uscendo sorridente con Camilla dalla clinica londinese dopo l’intervento alla prostata, tutti avevano tirato un sospiro di sollievo. Ieri invece, la nazione è risprofondata nell’apprensione. Il ricordo dell’addio alla regina Elisabetta è ancora fresco. E il ritorno imminente di Harry a Londra per papà Carlo, dopo tante tensioni e incomprensioni, infonde ulteriore preoccupazione.

re carlo principe william

Ora, l’unica roccia della Royal Family è il principe William. Che sta passando il momento peggiore della sua vita dopo la morte della madre Diana. Ma che mai come ora potrebbe essere vicino al trono. William aveva deciso di rinunciare agli eventi della Royal Family fino al recupero della moglie Kate. Ieri, però, Kensington Palace aveva fatto sapere di un imminente impegno pubblico. Ora si capisce perché.

re carlo e il principe william 2

Il palazzo non fornisce dettagli sulla natura del tumore di re Carlo. […] Ora riemergeranno le voci di una potenziale abdicazione di re Carlo in favore di William

[…] In quei giorni, il biografo reale Phil Dampier aveva aggiunto che l’abdicazione di Carlo potrebbe avvenire anche entro 5 anni: «Se dovesse avere problemi di salute o credesse che sia il momento giusto, potrebbe lasciare il trono a William. Sua madre Elisabetta non poteva farlo, perché suo padre Giorgio VI diventò re dopo l’abdicazione del fratello, e dunque era qualcosa da non ripetere. Ma i tempi cambiano ».

kate middleton principe william 5

Se la situazione clinica di Carlo dovesse precipitare, William è pronto a prendere il suo posto immediatamente. Altrimenti, in caso di serio ma solo temporaneo impedimento, ci sono “consiglieri di Stato”. Ossia i membri della Royal Family che intervengono quando un monarca è incapacitato per questioni di salute o all’estero, facendone le veci. I “Fab Five” sono la regina Camilla, ieri ex reietta e oggi Queen sempre più popolare e in primissima linea, e altri quattro familiari, in ordine di successione al trono.

re carlo e il principe william

Sino a qualche tempo fa, si trattava di William, Harry, Andrea e sua figlia Beatrice. Ma dopo i recenti scandali legati al fratello e al secondogenito, Carlo ha incluso la sorella Anna e il fratello Edoardo tra i consiglieri, scalzando, di fatto, proprio Harry e Andrea. Escludendo sorprese, Buckingham Palace non vuole ricorrere a questa soluzione. […]

principe william e principe carlo 4 il discorso di william al concerto per l incoronazione 2 re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton principe william e principe carlo 1 principe william e principe carlo 2 meme sulla morte della regina elisabetta re carlo e il principe william William e Carlo re carlo il principe carlo e diana in bici con william e harry 2 principe william e principe carlo 1 principe william e principe carlo 2 meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william re carlo e il principe william