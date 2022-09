“MI DICEVANO CHE MIO PADRE ERA BELLO E IO ERO UN CESSO” – VERA GEMMA, VERA LAGNA: VINCE IL PREMIO COME MIGLIOR ATTRICE A VENEZIA NELLA SEZIONE NUOVI ORIZZONTI CON UN FILM SU SE STESSA E LA DURA VITA DA “FIGLIA DI” (GIULIANO GEMMA) – “SONO L'UNICA FIGLIA D'ARTE CHE NON HA MAI LAVORATO CON IL PADRE. NEI MIEI CONFRONTI C'È STATA UNA BULLIZZAZIONE. MI HANNO ANCHE "DEVI MORIRE, FAI SCHIFO". IN CERTI MOMENTI NON CE L'HO FATTA, MI SONO MESSA A GRIDARE SUL SET E…” - VIDEO