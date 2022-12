18 dic 2022 16:40

ACCUSATO DI MINACCIARE E MOLESTARE LA EX MOGLIE È STATO ASSOLTO PER AVERE SUBITO TRAUMI E ABUSI DURANTE L'INFANZIA SIA IN FAMIGLIA CHE NELLA COMUNITÀ 'IL FORTETO' DEL MUGELLO – E’ LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE SU UN 38ENNE FINITO ALLA SBARRA CON PESANTI ACCUSE: "PRESENTA UN DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS CRONICO RITARDATO, CONNESSO AL SUO VISSUTO INFANTILE”