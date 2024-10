LE ACCUSE CONTRO PUFF DADDY SPUNTANO COME FUNGHI - ALTRE PRESUNTE VITTIME DI SEAN "DIDDY" COMBS SI FANNO AVANTI - IL RAPPER, ARRESTATO PER STUPRO E TRAFFICO SESSUALE, AVREBBE VIOLENTATO UN BAMBINO DI 10 ANNI NEL 2005 E UN 17ENNE NEL 2008 - IL PRIMO, CHE OGGI HA 29 ANNI, HA RACCONTATO DI ESSERE STATO DROGATO E VIOLENTATO DURANTE UN PROVINO CON L'IMPRESARIO DELL'HIP-HOP - IL SECONDO HA AFFERMATO CHE COMBS LO HA COSTRETTO AD AVERE RAPPORTI SESSUALI CON LUI E UNA SUA GUARDIA DEL CORPO DURANTE…

Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it

puff daddy foto lapresse

Ha cambiato nome d'arte più volte - da Puff Daddy a P. Diddy a Diddy. […] Sean Combs, ora 54 anni, è sotto accusa da lunedì anche per due casi di abusi sessuali su minorenni: nel 2005 avrebbe violentato un bambino di 10 anni […] e nel 2008 un ragazzino di 17 […]. Le accuse emergono da nuove denunce presentate alle autorità giudiziarie dello Stato di New York, e mentre i suoi legali negano tutto - «In tribunale, la verità prevarrà» - Combs è in arresto in una prigione di New York dal 16 settembre per una precedente accusa di traffico sessuale e sfruttamento.

PUFF DADDY white party

Il bambino di 10 anni - che oggi ne ha 29, e resta anonimo - era un aspirante attore e rapper che aveva viaggiato con i suoi genitori dalla California. […] Ottenuto un provino con Sean Combs, aveva ricevuto da un suo socio una bibita piena di sedativi. Aveva perso conoscenza, e il rapper aveva abusato di lui; al risveglio, si legge nella denuncia, lo aveva minacciato di far male ai suoi genitori se il ragazzino avesse aperto bocca.

In una seconda causa, un diciassettenne ha affermato che Combs lo ha costretto ad avere rapporti sessuali con lui e una sua guardia del corpo durante un'audizione di tre giorni per la loro produzione televisiva Making the Band. Quando l'aspirante concorrente ha espresso delle riserve, è stato eliminato dalla competizione e non è stato in grado di lavorare per anni. […]

ARTICOLI CORRELATI

puff daddy puff daddy white party puff daddy