3 feb 2022 19:00

ACHILLE, UNA NE FA E CENTO NE AFFOSSA – ACHILLE LAURO NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER METTERSI IN VETRINA E MONETIZZARE, MA LA SUA HOLDING NEL 2020 HA PERSO 90MILA EURO. NON CONTENTO IL CANTANTE SI È LANCIATO NEL PROGETTO DI IN UNA NUOVA SOCIETÀ DI “MODA DIGITALE” CHE CONSENTIREBBE AL CLIENTE DI “PROVARE, SUPPORTATO DA ABITI INTELLIGENTI, VESTITI ADATTATI ALLE MISURE DEL PROPRIO CORPO” – GLI CONVIENE INIZIARE A PREGARE VERAMENTE…