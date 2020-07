ADDIO ALL’UOMO CHE HA SALVATO I NOSTRI TELECOMANDI (E TANTI MATRIMONI) – È MORTO A 90 ANNI LORIS MELICONI, PATRON DELL'OMONIMA AZIENDA CREATRICE, TRA LE ALTRE COSE, DEL GUSCIO SALVA-TELECOMANDO RESO CELEBRE DA UNO SPOT TELEVISIVO … VIDEO

Addio a Loris Meliconi: patron dell'omonima azienda creatrice, tra le altre cose, del guscio salva-telecomando reso celebre da uno spot televisivo. Ex portiere della pistoiese in serie C, Loris Meliconi, classe 1930, smise di giocare a 32 anni e si riciclò come inventore di prodotti per la casa. Tutti ricordano il celebre spot in cui il telecomando, avvolto dal guscio Meliconi, veniva fatto rimbalzare.

