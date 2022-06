ADDIO CALIFORNIA, GLI AMERICANI SOGNANO IL MESSICO! - PIU' DI 360 MILA PERSONE HANNO LASCIATO LO STATO NEL 2021, TANTO CHE IL FENOMENO E' STATO RIBATTEZZATO "THE CALIFORNIA EXODUS" - MOLTI SI SONO SPINTI A SUD, IN CERCA DI UNO STILE DI VITA PIU' RILASSATO E CONVENIENTE - COME DARGLI TORTO? A LOS ANGELES E DINTORNI IL PREZZO MEDIO PER UNA CASA SUPERA I 700 MILA EURO...

Dagotraduzione dalla Cnbc

homeless in california 6

Lo chiamano “The California Exodus”, perché solo nel 2021 più di 360.000 persone hanno lasciato lo stato. Alcuni si sono trasferiti in Texas, in Arizona a o Washington. Altri hanno lasciato gli Stati Uniti e si sono diretti a Sud, al confine. Molti cercano uno stile di vita più rilassato e conveniente in Messico.

La California è tra gli stati più costosi in cui vivere. Il prezzo medio richiesto per una casa in California è di circa 797.470 dollari (762.300 euro): considerando i dati del quarto trimestre 2021, solo il 25% delle famiglie sarebbe in grado di sostenere una spesa simile.

senzatetto california

La crescita della popolazione della California è in calo da oltre 30 anni. Ma per via dell’aumento del lavoro a distanza dovuto alla pandemia di Covid-19, queste tendenze hanno subito un’accelerazione: il 62% degli americani sta pensando infatti di trasferirsi in un nuovo paese.