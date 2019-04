ADDIO ALLA DONNA SENZA VOLTO - É MORTA PER UN CANCRO A 40 ANNI JACQUI SABURIDO, LA DONNA VENEZUELANA DIVENTATA IL SIMBOLO DEI RISCHI DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NEL 1999 ERA RIMASTA COINVOLTA IN UN INCIDENTE STRADALE IN CUI ERA RIMASTA SFIGURATA, RIPORTANDO USTIONI SUL 60% DEL CORPO… (VIDEO)

Annalisa Grandi per “www.corriere.it”

jacqui saburido 9

Il suo volto, sfigurato dopo un incidente d'auto, era diventato il simbolo dei rischi della guida in stato di ebbrezza. É morta a 40 anni Jacqui Saburido: nel 1999 quando ne aveva 20 era rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui aveva riportato ustioni sul 60% del corpo.

Jacqui, cresciuta a Caracas, Venezuela, è morta in Guatemala, era malata di cancro. Il suo nome e il suo volto erano diventati famosi in tutto il mondo: vent'anni fa stava tornando da una festa di compleanno a Austin in Texas insieme ad altri quattro amici quando un'auto, che viaggiava sulla corsia opposta, si era scontrata con la loro.

jacqui saburido 7

Due suoi amici erano morti sul colpo, la macchina aveva preso fuoco e lei, che sedeva davanti, aveva riportato ustioni sul 60% del corpo. Il ragazzo alla guida, un 18enne, era ubriaco: era stato condannato a sette anni di carcere e rilasciato nel 2008. Jacqui Saburido era stata sottoposta a oltre 100 operazioni per ricostruire parte del volto e delle mani.

Al momento dello schianto si trovava negli Usa da meno di un mese e non aveva assicurazione medica. Gli interventi a cui si era sottoposta erano costati oltre 5 milioni di dollari.

jacqui saburido 8

Jacqueline, questo il suo nome per esteso, era diventata il volto della campagna del dipartimento dei Trasporti del Texas «Faces of Drunk Driving». Andava nelle scuole a raccontare la sua storia, era stata anche in televisione.

jacqui saburido 1

«Anche se significa mettersi davanti a una telecamera senza naso, senza capelli, senza orecchie, lo farò centinaia di volte se questo può aiutare qualcun altro a prendere una decisione giusta» ripeteva sempre «È parte della mia missione sulla Terra, se questa faccia e questo corpo possono aiutare gli altri, perché no?».

jacqui saburido 5 jacqui saburido 11 jacqui saburido 2 jacqui saburido 10 jacqui saburido 3 jacqui saburido 4