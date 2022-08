ADDIO INSTAGRAM - SEMPRE PIÙ ARTISTI E CREATORI DI MEME STANNO MOLLANDO IL SOCIAL NETWORK DI ZUCKERBERG – IL MOTIVO? LE ULTIME MODIFICHE ALL'ALGORITMO PREMIANO SEMPRE DI PIÙ I VIDEO, PER PROVARE A STARE DIETRO A TIKTOK. MA QUELLI CHE AVEVANO COSTRUITO LA PROPRIA IDENTITÀ SOCIAL ATTRAVERSO LE FOTO SI SONO ROTTI LE PALLE E SI SONO DISISCRITTI – QUESTO ESODO DI MASSA, PERÒ, NON SPINGERÀ INSTAGRAM A CAMBIARE. ANCHE PERCHÉ GROSSE ALTERNATIVE, AL MOMENTO, NON CE NE SONO...

Giacomo Stefanini per www.vice.com

È arcinoto che Instagram adori prendere decisioni impopolari—su gran parte delle quali finisce poi per fare marcia indietro a causa della loro, beh, impopolarità. Prendiamo, per esempio, quando hanno eliminato il feed cronologico, impedito di condividere i post nelle Stories o—l’aggiornamento meno longevo (e più maledetto) del mondo—lo scrolling orizzontale. Instagram poi ama copiare altre app—vedi Snapchat, TikTok e ora BeReal—e anche censurare alcuni dei suoi utenti più affezionati. Non sorprende, quindi, che la piattaforma abbia messo insieme tutti questi piccoli, ripugnanti hobby in un unico grande, grosso, orribile aggiornamento: un feed a tutto schermo che dà la priorità ai “Reel suggeriti” di persone che non conosciamo. Ha un che di familiare?

Anche se questo aggiornamento è stato implementato gradualmente a partire da maggio, si è fermato di colpo a luglio 2022 quando un post e una conseguente petizione che chiedeva a Meta, la casa madre di IG, di “rendere Instagram di nuovo Instagram” sono diventati virali—raggiungendo addirittura rappresentanti della famiglia reale di Instagram come Kylie Jenner e Kim Kardashian. Il 26 luglio Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha risposto alle critiche con un video che difendeva l’aggiornamento e la sua concentrazione sui Reel, ma allo stesso tempo lo definiva “non ancora buono.” Poi, due giorni dopo, Instagram ha ceduto alle pressioni e annunciato che avrebbe rinunciato ad alcuni dei cambiamenti.

Ma per chi è restìo nei confronti del futuro video-centrico di Instagram, la (probabilmente temporanea) retromarcia della piattaforma potrebbe essere arrivata troppo tardi. Molti artisti, creatori di meme e attivisti che si affidano alle infografiche hanno investito molte energie nella costruzione della propria identità sul social, specificamente per l’importanza data alle immagini. E nonostante alcuni siano in grado di adattarsi abbastanza facilmente al formato video, altri saranno inevitabilmente costretti ad abbandonare la piattaforma—se non per paura della telecamera, per una mancanza di coinvolgimento del pubblico causata dall’algoritmo. Per molti, non si tratta di un problema all’orizzonte—sta già succedendo.

“Nel 2018 potevo aspettarmi 100 like al minuto nella prima ora da quando postavo, ma ora fatico a raggiungere anche soltanto 1000 in tutto,” dice Erika Gajda, la creatrice dietro a @Swipes4Daddy, una pagina virale che raccoglie screenshot da conversazioni con uomini sulle app di dating. Oltre a soffrire l’algoritmo di Instagram, Gajda ha rilevato che @Swipes4Daddy subisce un severo shadowban ed è stata chiusa temporaneamente varie volte per presunte violazioni delle linee guida.

“Ho più di 160.000 follower, ma a volte i miei post vengono visti soltanto da 20.000 persone,” aggiunge. “Ho iniziato a farne molti meno, perché non ha proprio senso se nessuno li vede.” Anche se non ha mai guadagnato da @Swipes4Daddy, Gajda dice di usare la pagina come “prova di fattibilità per progetti di scrittura,” e trova la mancanza di coinvolgimento del pubblico “semplicemente imbarazzante.”

Gajda non è la sola. “Per chiunque contasse su Instagram come piattaforma per fotografia o promozione di un’attività, le regole stanno per cambiare radicalmente,” dice l’esperta di social media e consulente specializzata in Instagram Sara Tasker. “È ancora assolutamente possibile usare Instagram per questi scopi, ma ci troviamo davanti a un bivio: far evolvere i propri post nel nuovo formato privilegiato, o sacrificarne la visibilità.”

Visto che gli screenshot sono particolarmente ardui da trasformare in video, Gajda potrebbe presto trovarsi costretta ad abbandonare la piattaforma. “Se continuano a rifiutarsi di tornare al vecchio Instagram, smetterò di postare,” dice a VICE. “È insopportabile vedere otto anni di ricerche e screenshot buttati—non è giusto che questo spazio virtuale venga distrutto così.”

Giustizia a parte vale la pena chiedersi, dal punto di vista economico, perché una piattaforma social si ostini a portare avanti un aggiornamento così malvisto da una grossa fetta di creator e non. “Le piattaforme sanno di andare incontro alle rimostranze di una certa quantità di utenti indipendentemente da quali cambiamenti scelgono di fare,” spiega Frances Corry, ricercatrice al Centro per la Cultura e Società Digitale, che per lavoro ha analizzato la chiusura delle piattaforme social. “Ma dopo un po’ di tempo, gli utenti cambiano abitudini, prendono confidenza con la nuova configurazione e finiscono per dimenticarsi che l’interfaccia era diversa.”

Essenzialmente, però, aggiunge Corry, Instagram ha così tanto capitale accumulato che può fare praticamente tutto quello che vuole. “Gli utenti hanno già costruito una robusta rete di persone che seguono e da cui sono seguiti,” spiega, “il che comporta un minore incentivo ad abbandonare.”

Tuttavia, Corry ammette che questa ultima evoluzione segnala un “cambio di accento fondamentale, non soltanto un nuovo set di funzionalità.” E se gli artisti amareggiati rappresentano un campione affidabile, potrebbe comportare un esodo di massa. Eliza Hatch, fotografa e attivista londinese che ha fondato la campagna fotografica Cheer Up Luv, dice che il distacco di Instagram dalle immagini fisse “ha praticamente reso il format originale di Cheer Up Luv, basato sulla condivisione di storie scritte, inutile.”

L’account—una serie fotografica che racconta storie di molestie sessuali e misoginia—è stato lanciato nel 2017 e, racconta Hatch, si è trovato “catapultato davanti agli occhi di tutti con l’aiuto di Instagram.” Ma, aggiunge la creator, se dovesse aprirlo oggi “sarebbe una storia molto diversa.” Oggi le immagini di Cheer Up Luv raggiungono soltanto una piccola parte dei risultati di una volta, mentre i Reel hanno una portata 20 volte maggiore.

Era inevitabile che Hatch passasse ai video—anche se lei dice che è un fattore di “tormento interiore e stress” e che “probabilmente non sarei stata costretta a fare video se gli algoritmi fossero rimasti com’erano.” Pur ammettendo che “potrebbe essere una cosa positiva,” è anche combattuta all’idea di essere più presente con il suo volto nell’account. “Non è uno spazio che voglio dominare, né un movimento di cui voglio essere al centro,” dice. “Trovare questo equilibrio sarà sempre più difficile per altri attivisti, artisti e creativi.”

Parlare all’obiettivo non è una cosa che tutti e tutte sono interessati o addirittura in grado di fare. “Soffro di disturbo da dismorfismo corporeo, il che rende estremamente difficile fare video,” dice Santiago Franco Schicke, che si occupa di fotografia. “Sono una persona trans nelle fasi iniziali della transizione, non mi sento a mio agio nel comparire in questo momento.”

Da quando Instagram ha iniziato a dare priorità ai video, l’engagement di Franco Schicke è sceso. “A questo punto non mi interessa molto,” dice. “Ho già deciso di lasciare la piattaforma [in favore del mio sito personale], quindi ho smesso di preoccuparmi. Era un modo facile e immediato di condividere le opere, ma metteva anche in testa agli artisti l’idea di dover ‘restare rilevanti’ per avere successo. Ora ho capito che il mio lavoro vale più dei like.”

Corry non crede che questi aggiornamenti porteranno alla fine di Instagram. “Tumblr è un buon termine di paragone per capire come cambia una piattaforma che sembra alterare radicalmente il proprio DNA,” riflette. Tumblr ha perso una larga fetta di utenti, in particolare persone LGBTQ+, nel 2018, dopo aver bandito i contenuti sessualmente espliciti, che erano sempre stati una parte fondamentale della sua identità. Tuttavia, mentre Tumblr era stato costretto a cambiare a causa di pressioni legali—dovute alla presenza di pedopornografia sul sito—Corry puntualizza che Instagram lo fa per “rispondere a esigenze di tipo commerciale.” E spiega: “Questo significa che se questi cambiamenti non funzionano come dovrebbero, Instagram ha la possibilità di invertire la rotta.”

Ciononostante, artisti e creator stanno già cercando modi alternativi di esporre e promuovere il loro lavoro. Gajda ha scelto di tenerlo completamente fuori dai social media. “Il mio piano al momento è continuare il mio progetto offline, in un nuovo spazio—che voglia dire scrivere un libro, un podcast o una serie TV sull’idea di @Swipes4Daddy,” dichiara.

“Per quanto riguarda lo spostarsi su una diversa app per la condivisione di foto, non c’è niente che somigli al vecchio Instagram. Se le persone che lavorano a Instagram avessero a cuore la loro base di utenti, ascolterebbero quello che gli sta dicendo praticamente tutto Internet e bloccherebbero questi cambiamenti di algoritmo, ma non è così. Lo dico da persona che passa molto tempo online e molto tempo su Instagram,” conclude Gajda: “Instagram fa veramente cagare.”

