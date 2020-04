ADDIO A PETER BEARD, UNO DEI PIÙ GRANDI FOTOGRAFI NATURALISTI DEL SECONDO NOVECENTO: L’82ENNE, CHE DA TEMPO SOFFRIVA DI DEMENZA SENILE, ERA SPARITO DA 19 GIORNI E IL SUO CORPO È STATO TROVATO DA UN PASSANTE IN UN BOSCO DEL CAMP HERO STATE PARK A MONTAUK, SULLA PUNTA PIU' ESCLUSIVA E REMOTA DI LONG ISLAND – DOPO TRE GIORNI DI RICERCHE ERA STATO DICHIARATO UFFICIALMENTE SCOMPARSO DALLA POLIZIA E… - VIDEO

E’ morto a 82 anni Peter Beard, uno dei più grandi fotografi naturalisti del secondo Novecento, colui che ha visto con i propri occhi l'inizio della fine dell'Africa della savana vissuta ed evocata dalla sua amica Karen Blixen, la scrittrice danese celebre per La mia Africa, raccontandola in straordinari reportage in bianco e nero.

E' stato anche un affermato fotografo di moda, firma della rivista Vogue e autore degli scatti del Calendario Pirelli nel 2009. Misteriosamente scomparso da casa da 19 giorni, il corpo senza vita di Beard, che da tempo soffriva di demenza senile, è stato trovato in un bosco del Camp Hero State Park a Montauk, nello stato di New York. La notizia della morte, così come quella della scomparsa, è stata data dalla famiglia sulla pagina Instagram.

Del grande fotografo statunitense si erano perse le tracce il 31 marzo scorso, quando era stato visto per l'ultima volta nella sua tenuta sulla scogliera a Long Island. Per tre giorni la polizia del dipartimento di East Hampton ha condotto le ricerche ma alla fine nessuna traccia è stata trovata e Beard è stato dichiarato ufficialmente scomparso. Il cadavere è stato rinvenuto ieri, domenica 19 aprile, casualmente da un passante, che ha avvisato la polizia; i familiari hanno effettuato il riconoscimento.

La sua famiglia, la moglie Nejma e la figlia Zara, in un comunicato affidato al New York Times, hanno dichiarato: «Abbiamo tutti il cuore spezzato dalla conferma della morte del nostro amato Peter. È morto dove è vissuto: nella natura. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla polizia dell'East Hampton e a tutti quelli che l'hanno aiutata a cercarlo».

La sua vita

Nato a New York il 22 gennaio 1938, dopo la laurea in storia dell'arte all'Università di Yale, nel 1961 Peter Beard conosce in Danimarca Karen Blixen con cui collabora fino al 1962, trasferendosi a vivere nell'Hog Ranch in Kenya, ranch vicino a quello della scrittrice danese.

Durante questo periodo Beard studia la fauna africana e nel 1965 pubblica il libro The End of the Game, una raccolta di fotografie, testi, documenti, che documentano la scomparsa degli elefanti in Kenya. Negli anni '70 collabora con Andy Warhol, Francis Bacon e Truman Capote e nel 1975 organizza la sua prima mostra fotografica presso la Blum Helman Gallery di New York, a cui segue un'alta mostra, ancora più importante, nel 1977 presso l'International Center of Photography di New York, in cui vengono messe in esposizione fotografie, giornali, oggetti africani e cimeli personali.

A New York frequentava lo Studio 54 e aveva accompagnato in tour anche i Rolling Stones. Per Vogue ha portato in Africa star come Veruschka e lì aveva scoperto e lanciato nuove modelle, tra cui Iman.

E' stato sposato con la nota protagonista della mondanità newyorchese Minnie Cushing negli anni '60, poi con la top model Cheryl Tiegs fino al 1982 e dal 1986 con l'attuale moglie Nejma Khanum. Nel 1996 una retrospettiva del suo lavoro si è tenuta al Centre National de la Photographie di Parigi, poi esposta anche a Berlino, Londra, Toronto, Madrid, Milano, Tokyo e Vienna.

Nel 2004 ha scritto un libro per bambini, dedicato alla figlia, Zara, "Zara's Tales: From Hog Ranch". Nel 2009 era stato scelto come fotografo per il calendario Pirelli in Botswana, immortalando le top model Mariacarla Boscono, Daria Werbowy, Isabeli Fontana, Lara Stone e Malgosia Bela.

Le foto di Peter Beard sono oggetti ricercati dai collezionisti e vendute all'asta: nel 2017 un collage stampato in gelatina d'argento raffigurante cuccioli di ghepardo orfani vicino a Nyeri, in Kenya, è stato venduto per 672.500 dollari.

Per la famiglia di Beard, è «importante che Peter sia considerato la persona che è e ricordato per il modo in cui ha sempre vissuto: un artista straordinario, un viaggiatore insaziabile, un eroe del movimento per la conservazione dell'ambiente, un amante della vita, dell'Africa, dell'avventura, della sua famiglia e dei suoi amici».

