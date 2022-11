ADDIO ALLE "PORTINAIE" REALI - CARLO E LA CAMILLA RIVOLUZIONANO LA CORTE INGLESE DICENDO ADDIO ALLE DAME DI COMPAGNIA, QUELLA SCHIERA DI PETTEGOLE CHE NEI SECOLI HANNO ALIMENTATO INTRIGHI E TRAME DI POTERE – A BUCKINGHAM PALACE APPRODERANNO LE SEI MIGLIORI AMICHE DI CAMILLA CHE SPERA DI METTERE A TACERE LE LINGUACCE – PECCATO CHE UNA DI QUESTE SIA LA MAMMA DELLA RAGAZZA CHE HA FATTO CONOSCERE MEGHAN A HARRY…

Enrica Roddolo per il “Corriere della Sera”

Intrighi e trame di potere, le dame di compagnia di una regina sono sempre state le più vicine alla Corona. Ma Camilla dice addio alle ladies-in-waiting , per scegliere come compagne d'avventura delle amiche, con piccoli incarichi anziché il lavoro a tempo pieno delle ladies che per 70 anni di regno hanno aiutato Elisabetta a sbrigare la corrispondenza e gestire l'agenda, accompagnandola nei viaggi. Ruolo non retribuito, salvo le spese di rappresentanza.

Camilla ha invece deciso che accanto a lei ci saranno sei «Queen's Companions» scelte fra le amicizie fidate sue e di re Carlo: Sarah Troughton, Jane von Westenholz, madre della ragazza che presentò Meghan a Harry, l'interior designer Fiona Shelburne, marchesa di Lansdowne, lady Katharine Brooke, la baronessa Carlyn Chisholm e Lady Sarah Keswick.

Una rivoluzione alla corte di San Giacomo. Anche se non è la prima regina europea a fare a meno delle dame: re Juan Carlos di Borbone, quando nei '70 riportò il casato sul trono di Spagna, deciso a svecchiare la formula, proibì alla moglie Sofia le dame. Le amiche di Camilla debutteranno martedì con la regina quando aprirà Buckingham Palace a una serata dedicata a riflettere sulla violenza sulle donne. Attese la regina Matilde dei Belgi, la regina Rania di Giordania e la principessa Mary di Danimarca, con 300 invitati.

E ci saranno a Westminster Abbey il 6 maggio, per l'incoronazione. Tra le nuove Queen's Companions c'è Lady Lansdowne ovvero Fiona Shelburne, interior designer, castellana di Bowood House nel Wiltshire vicino alla casa di campagna di Camilla, Raymill. «La ricetta di Camilla è proprio la sua tenuta Raymill - ha detto al Corriere la scrittrice britannica Tina Brown - ritaglia del tempo per rifugiarvisi, chiude dietro di sé la porta e lì fa quello che vuole, in cucina, con i nipoti...».

Con Lady Lansdowne, Camilla porta a spasso il cane. Poi c'è Jane von Westenholz, moglie del barone von Westenholz, ex olimpionico di sci ora interior designer che ha aiutato Carlo a ristrutturare Dumfries house, la casa in Scozia.

Lady Sarah Keswick, sposata a Sir Chips Keswick ex numero uno di Hambros bank e Arsenal, fotografata con Camilla a Wimbledon. E Sarah Troughton, 69 anni, che si è vista nel luglio scorso accanto a Camilla nell'unico documentario ( Camilla' s Country Lif e) che ha sin qui ripreso la nuova regina da vicino. Il regista e produttore britannico Michael Waldman, che l'ha filmata, ci ha raccontato che alla regina «piace fare lunghe camminate a passo svelto in campagna, vestita con pantaloni e scarpe comode a terra: cerca così di mantenersi in forma... e le piace Highgrove, l'orgoglio di Carlo.

Davanti alla rosa che porta il nome duchessa di Cornovaglia le ho chiesto che caratteristiche avesse, e lei mi ha detto che le piace perché è una rosa che ha una forte capacità di sopravvivenza nelle difficoltà». Proprio ad Highgrove è legata la baronessa Chisholm di Owlpen, con la quale Carlo e Camilla sono spesso andati a caccia assieme. Lady Brooke, figlia di Susan Hussey, madrina di Carlo e storica lady in waiting di Elisabetta II.

Per l'ormai anziana Lady Susan, 83 anni, legatissima a Carlo sin da quando era ragazzo, il re ha pensato il nuovo ruolo di lady in the household : assisterà il sovrano, e c'era infatti già alla serata pre-Cop27. Camilla, regina dai gusti semplici, ha deciso dunque di fare a meno delle dame e ha anche scelto il giovanissimo maggiore Ollie Plunkett come scudiero. Con lui si muoverà per gli impegni ufficiali.

