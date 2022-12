ADDIO ALLA "REGINA DEI CIELI" - L'ULTIMO BOEING 747 DELLA STORIA È USCITO MARTEDÌ NOTTE DALLO STABILIMENTO DI SEATTLE - LA COMPAGNIA HA FERMATO LA PRODUZIONE DEL VELIVOLO DOPO 1,574 ESEMPLARI, A CAUSA DELLO STOP DELLE ORDINAZIONI DA PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE: "È UN MOMENTO SURREALE. DOPO PIÙ DI MEZZO SECOLO NON AVREMO UN 747 IN QUESTO IMPIANTO" - LA FINE DELLA PRODUZIONE NON SIGNIFICA CHE GLI AEREI SMETTERANNO DI VOLARE: QUELLI APPENA USCITI DALLA FABBRICA POTREBBERO DURARE PER ALMENO,…

L ULTIMO BOEING 747 DELLA STORIA

Massimo Basile per “la Repubblica”

L'ultimo Boeing 747 della storia è uscito martedì notte dallo stabilimento di Everett (Seattle): è un cargo di colore verde, la punta bianca, alto una ventina di metri, lungo settantasei. È il numero 1.574 della serie, assemblato per Atlas Air Worldwide, che gestirà l'aereo per la società di logistica svizzera Kuehne+ Nagel. «È un momento surreale - confessa Kim Smith, vicepresidente della Boeing, guardando l'aereo procedere lentamente fuori dall'hangar - dopo più di mezzo secolo non avremo un 747 in questo impianto».

L ULTIMO BOEING 747 DELLA STORIA

Fine di un'era, anche se non significa che i 747 spariranno dai cieli: quello appena uscito dalla fabbrica potrebbe volare per decenni. Ma si è chiusa la produzione della "Regina dei cieli" prima che l'inizio del declino si facesse fragoroso. Le compagnie americane United e Delta hanno smesso di ordinarne di nuovi prima della crisi lcausata dal Covid, mentre Qantas e British Airways li avevano lasciati a terra nel 2020.

L ULTIMO BOEING 747 DELLA STORIA

«È stato un grande aereo - ha commentato il Ceo di British Airways, Sean Doyle - ci ha servito in modo straordinario, e c'è molta nostalgia e amore per ciò che ha rappresentato». Il 747 è stato l'aereo più riconoscibile al mondo, il Jumbo Jet, il più grande vettore commerciale esordì il 15 gennaio del '70 con il volo commerciale della Pan Am. A bordo c'era la first lady americana Pat Nixon, moglie del presidente Richard Nixon. Invece del tradizionale champagne, per il battesimo venne spruzzata acqua di colore blu, rosa e bianca, a ricordare la bandiera americana.

L ULTIMO BOEING 747 DELLA STORIA

Spinto da quattro potenti motori, capace di portare fino a cinquecento passeggeri per lunghe rotte, è stato il primo progettato con il ponte superiore a forma di "gobba" per utilizzarlo come salottino per i passeggeri di prima classe. In oltre mezzo secolo il super Boeing ha trasportato più di tre miliardi e mezzo di persone. Nel 1990 c'erano 542 Boeing 747, che coprivano il 28% del movimento passeggeri mondiale. È diventato l'Air Force One dei presidente degli Stati Uniti, e di Hollywood con il film del '97 "Air Force One".

boeing 747

Anche la "Regina dei cieli" ha vissuto momenti bui: il primo incidente a Tenerife nel '77: un 747 della Klm si scontrò al decollo con un 747 della Pan Am: 583 morti. In tutto sono 50 gli aerei che hanno avuto incidenti, con più di 3700 vittime. L'ultimo 747 non chiuderà la storia dei giganti dei cieli. La Boeing ha progettato un nuovo super jet, il 777X, pronto per il 2025.