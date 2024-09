ADDIO A SERGIO MENDES, LEGGENDA DELLA BOSSA NOVA – IL MUSICISTA BRASILIANO PORTÒ AL SUCCESSO PLANETARIO IL BRANO “MAS QUE NADA”, CON CUI VINSE ANCHE UN GRAMMY – AVEVA 83 ANNI E DA MESI LOTTA VA CONTRO GLI EFFETTI DEL “LONG COVID” – CON UN DIPLOMA DI PIANOFORTE IN TASCA, INIZIÒ A SUONARE NEI LOCALI DI RIO DE JANEIRO NEGLI ANNI CINQUANTA… – VIDEO

È morto Sergio Mendes, musicista brasiliano che ottenne un successo planetario con il brano "Mas Que Nada". Aveva 83 anni e lottava da mesi contro gli effetti del 'long Covid'. Il suo decesso è stato confermato dalla famiglia in un comunicato. Con "Mas Que Nada" Mendes vinse anche un Grammy e divenne una vera e propria leggenda mondiale della bossa nova.

Con un diploma di pianoforte in tasca, conseguito al conservatorio della sua città natale, Mendes, cominciò a suonare nei locali di Rio de Janeiro negli anni Cinquanta portando il suo personalissimo stile "melange" di bossanova e jazz. […]

Nel 1961 Mendes formò il suo primo gruppo, il Sexteto Bossa Rio, incise "Dance Moderno", e cominciò a girare in tour in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1964 si trasferì definitivamente a Los Angeles e con il suo nuovo gruppo, i Brazil '65, firmò un contratto con la Capitol Records e poi con la Atlantic Records.

Tuttavia i risultati di vendita non furono brillanti e Mendes fece un nuovo accordo con la A&M, con la quale registrò "Sergio Mendes and Brasil '66". Il disco, pubblicato in tutto il mondo, ebbe grande successo, soprattutto grazie alla trascinante "Mas que nada" (scritta da Jorge Ben) e alla bravura delle due vocalist Lani Hall e Bibi Vogel. Grazie a questo singolo Mendes divenne una vera e propria leggenda mondiale della bossa nova.

Dopo una serie di album con esiti alterni, fu soltanto nel 1983, con "Never Gonna Let You Go", che bissò il successo di Sergio Mendes and Brasil '66. Mendes si è esibito anche alla Casa Bianca per i presidenti Lyndon B. Johnson e Richard Nixon.

Dopo un periodo di silenzio, lontano dalle scene il musicista è tornato alla ribalta nel 2006 con l'album "Timeless", che comprende collaborazioni con artisti come The Black Eyed Peas (per il remix di Mas que nada ), Erykah Badu, Black Thought, Chali 2na, India.Arie, John Legend, Justin Timberlake, Q-Tip, Stevie Wonder e Pharoahe Monch. […] Nel 2009 Mendes ha collaborato all'album di Jovanotti Safari, partecipando come arrangiatore e pianista al brano Punto, sesto singolo estratto dal disco.

