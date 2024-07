DAGOREPORT – ARIECCO CICCIO! - DOPO AVER REINVETATO IL PARTITO SOCIALISTA FRANCESE CON LA GUIDA DI RAPHAEL GLUCKSMANN, FRANCOIS HOLLANDE STA RISUSCITANDO ANCHE SE STESSO - IN VIRTÙ DELLA SUA AUTOREVOLEZZA COME EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DAL 2012 AL 2017), HOLLANDE SI STA RIVELANDO NON SOLO IL MIGLIOR ALLEATO DI MACRON PER LA COMPLESSA FORMAZIONE DEL GOVERNO, MA STA AVANZANDO L’IDEA CHE SIA L’UOMO GIUSTO PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PRIMO MINISTRO DI UN ESECUTIVO IN MODALITÀ GROSSE KOALITION, POLITICAMENTE DEL TUTTO INEDITO IN TERRA DI FRANCIA. ECCO COME...