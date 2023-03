19 mar 2023 13:24

ADESSO STIAMO TRANQUILLI: PER COMBATTERE GLI STALKER E I PARTNER MOLESTI, ARRIVANO GLI SMARTWATCH “ANTI-VIOLENZA” – IL PRIMO È STATO CONSEGNATO IERI, A NAPOLI, A UNA DONNA CHE AVEVA PRATICAMENTE SMESSO DI VIVERE, PER LE MINACCE DEL SUO EX MARITO VIOLENTO, MA NE ARRIVERANNO ALTRI 45 – L’OROLOGIO È COLLEGATO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALE DEI CARABINIERI: APPENA ARRIVA L’SOS, LA VITTIMA VIENE GEOLOCALIZZATA…