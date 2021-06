AFA, AFANCUL! - ACCENDETE I CONDIZIONATORI: IL CALDO AFRICANO NON DÀ TREGUA ALL’ITALIA. NELLE PROSSIME ORE È ATTESO UN NUOVO RECORD DELLE TEMPERATURE. IL TERMOMETRO POTRÀ SALIRE FINO A 46 GRADI IN ALCUNE REGIONI DEL SUD, MA IL CALDO SARÀ OPPRIMENTE OVUNQUE – DA MERCOLEDÌ POTRANNO ESSERCI TEMPORALI E GRANDINATE. E NEL CORSO DEL PROSSIMO WEEKEND…

1 - L'ALLERTA CALDO IN 14 CITTÀ ITALIANE: PUNTE DI 46 GRADI AL SUD

Da www.today.it

È allerta caldo africano sull'Italia. Nelle prossime ore è atteso un nuovo record delle temperature, con i termometri che potranno salire fino a 46 gradi in alcune regioni meridionali. Ovunque farà molto caldo, opprimente anche durante le ore notturne: previsti 36 gradi in Emilia-Romagna e Lazio, 37 in Toscana. La fase più critica è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio. Secondo le previsioni degli esperti meteo, in Sicilia, a Siracusa, la colonnina di mercurio arriverà a 45-46 gradi. In tutte le altre regioni del sud si registreranno temperature ampiamente sopra i 40 gradi.

Per questo il ministero della Salute ha emesso alcuni avvisi di allerta per il grande caldo. Martedì 29 giugno è previsto il massimo grado di allerta (bollino rosso) a Campobasso, bollino arancione invece ad Ancona, Bari, Bologna, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Trieste. Da mercoledì 30 giugno le città da bollino rosso diventeranno tre: a Campobasso si aggiungeranno Ancona e Catania.

Martedì 29 giugno sono previsti temporali pomeridiani al nord sulla Valle d'Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Soleggiato su coste e pianure. Al centro e al sud caldo e clima ancora afoso. Mercoledì 30 giugno c'è l'insidia temporali di calore sui rilievi del nord (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Dolomiti e Alpi friulane), con possibili locali sconfinamenti in pianura. Al centro e al sud soleggiato e sempre più caldo. Questa situazione è destinata a durare a lungo, per almeno dieci giorni.

Cosa sono i temporali di calore

I temporali di calore sono fenomeni atmosferici particolari che si verificano sempre più spesso nelle nostre estati: nascono quando il suolo è troppo caldo e c'è molta umidità. Quando il terreno riscaldato dal sole supera i 30°C per molte ore, esso inizia a riscaldare l'aria attorno a sé, creando dei cumuli, bolle d'aria calda che iniziano a salire verso il cielo. Quando raggiungono una certa altezza, queste bolle d'aria si espandono, si aggregano e iniziano a raffreddarsi formando una nube di vapore acqueo. Raggiunte le giuste condizioni di condensazione del vapore, le nubi danno vita a brevi temporali che in genere durano qualche decina di minuti, con rovesci e fulmini.

2 - METEO: PROSSIMI GIORNI, ITALIA INFUOCATA, MA TORNA L'INCUBO GRANDINE GROSSA! PREVISIONI PER LA SETTIMANA

Salvatore de Rosa per www.ilmeteo.it

Nei prossimi giorni l'Italia continuerà a essere infuocata nonostante alcune ingerenze di aria più fresca e instabile che potranno dare origine a temporali e grandinate su alcuni regioni.

Una sorta di copione che si ripete insomma, con un'Italia alle prese con il potente anticiclone africano che solo sulle estreme regioni del Nord, specie sui rilievi, lascia spazio ad una lieve instabilità atmosferica. Poco a nord delle Alpi, infatti, troviamo il flusso delle correnti atlantiche che via via diventerà sempre più protagonista.

Un primo vortice ciclonico viaggerà entro metà settimana dalla Francia verso la Germania. Poi sul finire della settimana, l'Atlantico riuscirà a disturbare con maggiore prepotenza il meteo, ancora una volta sulle regioni settentrionali.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ci attende per i prossimi giorni.

Dopo un lunedì con qualche temporale sparso a ridosso dei comparti montani del Nordovest e qualche lieve disturbo sulla Sicilia, anche la giornata di martedì 29 trascorrerà all'insegna del potente anticiclone africano, con clima molto caldo e isolati temporali ancora una volta quasi esclusivamente a ridosso dei settori alpini occidentali.

Le temperature saranno ben sopra la media del periodo con punte di 36/37°C su molti tratti del Nord e del Centro e fino a oltre 40°C al Sud specie sulla Sicilia.

Attenzione invece a mercoledì 30 quando il movimento del vortice verso la Germania produrrà una maggiore ingerenza temporalesca su Alpi e Prealpi, con possibile interessamento delle aree pianeggianti della Lombardia, di tutto il Trentino alto Adige e dei rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questo frangente si eleverà anche il rischio di temporali molto violenti con possibili nubifragi e pericolose grandinate, localmente di grosse dimensioni.

Caleranno anche le temperature al Nord e marginalmente al Centro, mentre continuerà invece a fare molto caldo altrove.

In seguito, avremo un giovedì 1 e un venerdì 2 ancora un po' temporaleschi sui rilievi alpini, specie quelli più orientali. Nel corso del weekend un ulteriore abbassamento del flusso atlantico sarà alla base di una maggior presenza di temporali e grandinate su gran parte del Nord, mentre sul resto del Paese l'anticiclone africano continuerà a fare buona guardia con il suo carico di bollente stabilità. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.