24 giu 2022 12:43

IN AFRICA C'E' UN FOCOLAIO DI POLIOMIELITE! - LO HA COMUNICATO L'OMS DOPO L'IDENTIFICAZIONE DI UN CASO IN MOZAMBICO COLLEGATO A UN EPISODIO EMERSO IN MALAWI A FEBBRAIO - LA PAZIENTE E' UNA RAGAZZA DI 12 ANNI CHE IL 25 MARZO SCORSO HA INIZIATO A MANIFESTARE SINTOMI DI PARALISI FACCIALE, NONOSTANTE FOSSE VACCINATA - IL CEPPO INDIVIDUATO INFATTI E' QUELLO DEL "POLIOVIRUS SELVAGGIO DI TIPO 1", L'UNICO CHE NON E' STATO ANCORA ERADICATO...