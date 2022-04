AGENZIA 'STI CAZZI NEWS! - DOPO AVER DISERTATO LA CELEBRAZIONE FUNEBRE DEL PRINCIPE FILIPPO, HARRY E MEGHAN SI SONO GIOCATI LA CREDIBILITA' TRA I REALI: QUANDO PARTECIPERANNO AGLI "INVICTUS GAMES" NEI PAESI BASSI, NON SARANNO INVITATI ALLA CORTE DI RE GUGLIELMO NE' SOGGIORNERANNO A PALAZZO - I DUCHI DEL SUSSEX ALLOGGERANNO IN UN SEMPLICE ALBERGO ALL'AIA E...

La decisione di non partecipare alla cerimonia funebre per il principe Filippo è costata a Harry e Meghan un "benvenuto regale" durante il loro primo viaggio all'estero insieme. Il Duca e la Duchessa di Sussex arriveranno nei Paesi Bassi in vista degli Invictus Games questo fine settimana, ma sono già stati snobbati dalla famiglia reale olandese, che si rifiuta di stendere il tappeto rosso.

La coppia non sarà invitata a partecipare a udienze o cene ufficiali e alloggerà in un hotel, si ritiene all'Aia, invece che nel palazzo del re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima.

Angela Levin, che ha scritto una biografia sul nipote della regina, afferma che i reali olandesi - che invece hanno partecipato alla cerimonia commemorativa il 29 marzo - sono stati tra i tanti a notare l'assenza dei Sussex. Ha detto a The Sun: «Qualsiasi essere umano decente sarebbe stato assolutamente scioccato dalla scusa meschina utilizzata da Harry per non partecipare al servizio funebre per il principe Filippo».

«I reali olandesi hanno visto come ha trattato la sua famiglia e non credo che faranno sforzi oltre il minimo. Avranno visto quanto sono stati sconvolti Catherine e William e quanto è apparsa molto sminuita la regina dalla morte di suo marito».

Il mese scorso il principe Harry ha ritirato la sua partecipazione al servizio di ringraziamento per il principe Filippo all'Abbazia di Westminster a causa delle crescenti preoccupazioni sulla sua sicurezza. Il Duca ha fatto causa al governo britannico perché le guardie armate della Met Police finanziate dai contribuenti gli sono state revocate quando ha lasciato il servizio reale.

È stato riferito oggi che i Sussex hanno ricevuto lo "status di VVIP" dai poliziotti olandesi e saranno protetti da un «programma di protezione multi-agenzia di alto livello». Tuttavia, la loro richiesta iniziale di utilizzare la loro squadra di sicurezza privata è stata snobbata dalle autorità olandesi e Angela afferma che la famiglia reale del paese «non farà un grosso problema» alla presenza della coppia.

Ha detto: «La regina Maxima parteciperà agli Invictus Games poiché è un grande evento e importante per coloro che combattono per nostro conto in tutto il mondo. Ma non credo che i reali olandesi faranno altro che essere cortesi e non ne faranno un grosso problema. Faranno ciò che è necessario, ma non faranno una bella cena insieme a loro o daranno la sensazione che Harry e Meghan stiano ricevendo un 'benvenuto regale', perché non sarebbe giusto«.

Gli Invictus Games, che si terranno da venerdì fino al 22 aprile, si svolgeranno all'Aia, nei Paesi Bassi, a casa di re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima.

Nel primo viaggio all'estero con Meghan, pesa sulla coppia la decisione di Harry di uscire dalla vita reale che ha complicato il protocollo per ospitare i Sussex.

Angela ha detto: «La regina Maxima è una donna loquace e socievole, a cui piace avere persone intorno a sé. Lo avrebbe invitato a braccia aperte a rimanere come fa quasi automaticamente con i reali, ma ora Harry non è più nell'elenco».

Al contrario, i reali olandesi sono vicini al duca e alla duchessa di Cambridge e hanno ospitato Kate quando ha fatto la sua prima visita reale da solista all'estero nel 2016. La duchessa è stata fotografata in tournée per la nazione prima di sorprendere i passeggeri tornando su un volo commerciale.

