AGENZIA 'STICAZZI NEWS: “THEGIORNALISTI VANNO AVANTI” – GIUSEPPE CAVALLARO, MANAGER DI RISSA E DI PRIMAVERA, INFILZA TOMMASO PARADISO CHE HA DECISO DI LASCIARE IL GRUPPO (PER SOLDI): “CI SONO DEGLI INEDITI CHE USCIRANNO, CI SARÀ UN NUOVO FRONTMAN, MOLTE BELLE COSE CHE ACCADRANNO ANCORA” – IL NUOVO CANTANTE POTREBBE ESSERE LEO PARI, AMICO DI PARADISO E COLLABORATORE DELLA BAND…(VIDEO)

Valeria Rusconi per "www.repubblica.it"

leo pari 8

"Thegiornalisti vanno avanti". Punto e a capo. Giuseppe Cavallaro, manager del bassista Marco Antonio 'Rissa' Musella e del batterista Marco Primavera, risponde duramente al lungo post pubblicato ieri sera su Instagram in cui Tommaso Paradiso, voce e - parole sue - compositore e cantante di "ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che fino a oggi avete ascoltato", annuncia lo scioglimento del gruppo.

thegiornalisti 2

"Parlo a nome dei ragazzi e vi dico che la band proseguirà la sua avventura", continua Cavallaro, "ci sono degli inediti che usciranno, ci sarà un nuovo frontman, molte belle cose che accadranno ancora". Il 'nuovo' cantante, dicono alcune indiscrezioni fuoriuscite dall'entourage, potrebbe essere Leo Pari, amico fraterno di Tommaso Paradiso e già collaboratore della formazione romana - era sul palco del concertone al Circo Massimo - che, in questo modo, si troverebbe in una posizione alquanto spinosa.

leo pari 7

Gli ex colleghi di Paradiso e, a questo punto, anche ex amici, i fatti devono però essere guardati da una prospettiva differente, come ha scritto Musella: "Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones".

leo pari e tommaso paradiso 3

Intanto le polemiche interne a quello che fino a pochi mesi fa era il gruppo scaturito dal circuito indie e diventato uno dei maggiori fenomeni pop italiani, continuano con toni sempre più aspri. Musella ha infatti pubblicato una nuova storia su Instagram in cui denuncia di essere stato estromesso dall'account ufficiale di Thegiornalisti: "In molti - scrive il chitarrista - segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti.

leo pari e tommaso paradiso 2

Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco (Primavera, ndr) possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi".

leo pari e tommaso paradiso 1

Carlo Moretti per "www.repubblica.it"

Tutti ora fanno il suo nome, lo tirano per la giacca, lo vogliono già sul palco al posto di Tommaso Paradiso. Ma lui continua a ripetere che non ne sa nulla, "per me è ancora un gigantesco 'no comment', ho le mie canzoni a cui pensare, il mio prossimo disco uscirà il prossimo anno".

Quarantuno anni, romano, Leonardo Pari, noto come Leo Pari, è innanzitutto un cantautore anche se da sempre interessato anche alla ricerca sonora e all'aspetto produttivo della musica: "Oggi i cantautori sono molto diversi rispetto al passato", ci ha detto Pari in un'intervista spiegando il suo approccio alla musica.

leo pari 6

"Oggi noi avvertiamo le influenze di tanti generi diversi, dal rap all’elettronica pura: in questo siamo più vicini a Lucio Battisti che ai cantautori tradizionali, il riferimento a lui è nel suono, era l’unico che sia riuscito a fare produzioni con un sound internazionale".

leo pari a sinistra 1

Pari ha realizzato sette album ed è attualmente al lavoro sul suo ottavo disco che conta di far uscire nel 2020. In questi giorni il musicista romano è in Puglia al lavoro con i Viito. Non si tratta dell'unica collaborazione, in questi anni Pari ha suonato molto anche con altre band: ha collaborato ai testi e suonato con Simone Cristicchi, con Niccolò Fabi, con Roberto Angelini, con Roy Paci (e dal 2013 sono insieme nel Collettivo Dal Pane proprio con Paci, Angelini, Pino Marino e altri).

leo pari 1

Grande estimatore della musica di Battisti, Pari ha creato un gruppo, i Lato B, con il quale ha suonato in diversi concerti per intero il disco del cantautore di Poggio Bustone Anima latina, e ha poi continuato ad esibirsi insieme al cantautore Filippo Graziani, figlio di Ivan, con il quale suonavano i classici di Battisti e Mogol.

Si vedrà se la storia dei Thegiornalisti finirà con il dissolvimento totale come quella dei Lùnapop dopo l'uscita di Cremonini o come quella dei Pooh dopo l'uscita di Riccardo Fogli, che al contrario è stata lunga e piena di successi.

thegiornalisti 1

Di sicuro gli altri membri della band vogliono andare avanti e dunque il posto di Tommaso Paradiso è da considerarsi vacante. Le voci che vorrebbero Pari nel ruolo del frontman sono insistenti, lui nicchia ma in tanti considerano il suo coinvolgimento come l'ideale prosecuzione di una collaborazione artistica di molti anni oltre che di una lunga amicizia con la band.

leo pari 5 leo pari 3 leo pari 4 leo pari 2 l'annuncio di tommaso paradiso 1 l'annuncio di tommaso paradiso 2 tommaso paradiso thegiornalisti al circo massimo l'annuncio di tommaso paradiso 3 l'annuncio di tommaso paradiso 4 l'annuncio di tommaso paradiso 5 marco rissa denuncia il blocco delle password l'annuncio di tommaso paradiso 6 la risposta di marco rissa tommaso paradiso, leo pari e marco rissa