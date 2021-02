AGENZIA 'STICAZZI! - TU TIENITI LE PROTESI DI SILICONE CHE IO MI PORTO VIA LE SCARPE – PROVE DI DIVORZIO TRA KIM KARDASHIAN E KANYE WEST: IL RAPPER AVREBBE GIÀ PORTATO VIA ALCUNI SUOI OGGETTI DALLA CASA DI CALABASAS, IN CALIFORNIA, TRA CUI 500 PAIA DI SCARPE DA GINNASTICA – MA LA CULOIDE KIM NON SEMBRA AFFATTO PREOCCUPATA: MENTRE LUI TRASLOCAVA, LEI SI GODEVA UNA VACANZA A TURKS E CAICOS CON LE SORELLE…

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

kanye west

Sono sempre più insistenti le voci che parlano di un imminente divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West: secondo Page Six, il cantante e produttore avrebbe già portato via alcuni suoi oggetti dalla casa di Calabasas, in California, quella che condivideva con la Kardashian. Tra queste cose anche 500 paia di scarpe da ginnastica, le sue preferite del guardaroba. Era sempre stato Page Six, a inizio gennaio, a rivelare in esclusiva che il divorzio «era imminente» e la coppia sarebbe in trattativa per un accordo consensuale.

kanye west e kim kardashian 5

Lei non sembra per niente preoccupata anzi: la Kardashian si è concessa un viaggio a Turks e Caicos con la sua famiglia, presumibilmente proprio per dare tempo e modo all’ ex marito di portare via alcuni oggetti dalla lussuosissima villa. «Entrambi hanno pensato che sarebbe stato meno drammatico fare questa mossa con la casa vuota», ha affermato la fonte (segretissima).

«Solo una piccola parte»

E sempre l’insider ha dichiarato che West non avrebbe preso tutte le sue cose, ma soltanto una piccola parte, inclusa l’impressionante collezione di sneakers: il rapper è stato poi visto atterrare a Los Angeles, all’aeroporto Van Nuys, con un jet privato la scorsa settimana. Intanto Kim non è stata con le mani in mano: l’ereditiera e influencer ha pubblicato lunedì una storia su Instagram di un nuovo showroom a casa sua per la sua linea d’abbigliamento Skims.

kanye west e kim kardashian 6

I follower (attentissimi) hanno notato la somiglianza tra questo nuovo spazio e l’armadio (anzi ex armadio) di West — che l’aveva mostrato in un’ intervista con David Letterman nel 2019 — portandoli a chiedersi se Kim avesse già convertito il guardaroba dell’ex marito in una location per i suoi affari di moda.

kanye west e kim kardashian 7 kanye west e kim kardashian 2 kim kardashian e kanye west 2 kim kardashian kanye west 1 donald trump kanye west kim kardashian e kanye west kim kardashian e kanye west 1 kanye west 1 kim kardashian kanye west KIM KARDASHIAN KANYE WEST 1 kim kardashian e kanye west kim kardashian kanye west e i figli kanye west 2 kanye west e kim kardashian 1 kanye west e kim kardashian 3