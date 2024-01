31 gen 2024 13:15

AGENZIA MASTIKAZZI: BELEN RODRIGUEZ ED ELIO LORENZONI SI SONO LASCIATI – COME DAGO-ANTICIPATO, TRA I DUE C’ERA ARIA DI CRISI VISTO CHE NON COMPARIVANO PIÙ INSIEME DAL LORO VIAGGIO IN ARGENTINA – ORA “NOVELLA 2000” SGANCIA LA BOMBA PARLANDO DI UNA TELEFONATA DI UNA PERSONA MOLTO VICINA ALL’IMPRENDITORE ARRIVATA IN REDAZIONE: LA STORIA SAREBBE ARRIVATA AL CAPOLINEA DOPO CINQUE MESI DI RELAZIONE…