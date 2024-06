AGLIO, OLIO E...SPRAY AL PEPERONCINO – CINQUE ALUNNI E DUE INSEGNANTI SONO RIMASTI INTOSSICATI ALLA SCUOLA MEDIA "BESOZZI" DI VIGEVANO, IN PROVINCIA DI PAVIA, A CAUSA DELLO SPRAY AL PEPERONCINO SPRUZZATO NELL'ARIA – TRE RAGAZZI SONO FINITI AL PRONTO SOCCORSO A SCOPO PRECAUZIONALE – TUTTO SAREBBE NATO COME UNO SCHERZO TRA ALCUNI STUDENTI CHE…

(ANSA) - Cinque alunni, tra i 12 e i 13 anni, e due adulti sono rimasti intossicati questa mattina alla scuola media "Besozzi" di Vigevano a causa di una sostanza tossica, quasi certamente uno spray al peperoncino spruzzato nell'aria. Gli operatori del 118 hanno subito raggiunto l'istituto e hanno assistito sul posto le persone rimaste coinvolte: nessuna è in gravi condizioni. La polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto e identificare gli eventuali responsabili.

scuola media Besozzi di Vigevano

Allarme poco dopo le 12 di oggi all’interno dell’istituto scolastico superiore “Galvani-Iodi” di via della Canalina. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino all’interno dell’edificio: un gesto nato come uno scherzo da parte di alcuni alunni e che, in realtà, ha provocato malesseri in diversi compagni: giramenti di testa, prurità, qualche difficoltà di respirazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica inviate dal 118.

Una ventina gli studenti che sono stati visitati e assistiti dai sanitari: tre di loro sono stati condotti al pronto soccorso a scopo precauzionale, ma le loro condizioni sono risultate non preoccupanti. Sono ora in corso gli accertamenti interni per fare piena luce sull’episodio. Un fatto analogo era accaduto lo scorso gennaio alla scuola media “Lepido” di via Premuda, che era stata evacuata.

