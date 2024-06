8 giu 2024 14:40

AGNELLI COLTELLI – MARGHERITA DIFFIDA LA GIORNALISTA AMERICANA JENNIFER CLARK, AUTRICE DEL LIBRO “L’ULTIMA DINASTIA. LA SAGA DELLA FAMIGLIA AGNELLI” - L’AUTRICE PARLA DI “UN ATTO NOTARILE FIRMATO NELLO STUDIO STEVENS IL 24 MARZO 1999 CHE MODIFICAVA LO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE “DICEMBRE” (CHE ASSICURA LA GUIDA DI EXOR), IN CUI SI LEGGE: ‘QUALORA IL SIGNOR GIOVANNI AGNELLI MANCASSE... L’AMMINISTRAZIONE SARÀ ASSUNTA DAL SIGNOR JOHN PHILIP ELKANN…” - CLARK: “JOHN NON PERDERÀ MAI IL POTERE DECISIONALE, IL CONTROLLO DI DICEMBRE NON È IN BALLO...."