«Ero già una macchina che andava forte, ma in questa pandemia ho avuto la fortuna di avere accanto una donna che mi ha messo le ruote motrici e che, come me, sente il bisogno di restituire».

La donna che ha cambiato la prospettiva di vita a Lapo Elkann si chiama Joana Lemos, la fidanzata portoghese con la quale l’imprenditore 42enne vuole creare una famiglia (le nozze dovrebbero avvenire entro il 2021).

L’incontro è avvenuto al ristorante come racconta l’imprenditore nipote di Gianni Agnelli a Candida Morvillo nell’intervista «Tutto su mia madre (ma il passato è alle spalle)» uscita su 7, il magazine del Corriere della Sera.

«Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo lapesco e mi è andata male. Un tempo ero insicuro e la mia donna doveva piacere prima agli altri. Quasi, quasi non piaceva a me. Joana, invece, piace a me. Con lei, voglio costruire. Se arrivassero dei figli sarei felice», afferma senza tentennamenti.

«Joana sa cosa vuol dire cavalcare le dune»

Ripete che il Lapo di prima aveva bisogno di riconoscimenti esterni. Oggi non gli interessa nessun riconoscimento, gli interessa ricostruire con l’esterno e per l’esterno. «Ogni cosa è proiettata verso il bene che vuole fare con la sua Onlus Laps, in soccorso dei bambini che, come è successo a lui, soffrono di dislessia e disturbi dell’apprendimento, e di quelli abusati e di chi soffre di dipendenze e discriminazioni o di quei «buchi emotivi» che, confessa, sono ancora la sua battaglia quotidiana.

Con Joana ha creato anche un’associazione di beneficenza, fondata in Portogallo. Descrive così la sua compagna: «Ha vinto la Parigi-Dakar. Sa che vuole dire cavalcare le dune e quindi avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo. Durante il lockdown, abbiamo fatto la campagna Never Give Up per la Croce Rossa, abbiamo portato gli igienizzanti a Locri, due ambulanze per i disabili in Sicilia, abbiamo distribuito le pizze a Napoli, i pasti a Milano, le mascherine negli ospedali, siamo andati ad aiutare in Spagna e in Portogallo».

Joana molto diversa dalle ex

La vita di Lapo è fatta di tanti prima e un dopo anche dal punto di vista delle fidanzate. Joana sembra molto diversa dalle ex che hanno costellato le paparazzate. Dal 2005 quando fu lasciato da Martina Stella l’imprenditore di Italia Independent ha avuto molte liaison, poche durante un anno, diverse naufragate dopo pochi mesi.

Da Bianca Brandolini D’Adda, nipote di Cristiana Agnelli, sorella di Gianni, a Marie De Villepin, modella, figlia dell’ex premier francese Dominique de Villepin, dall’attrice cinese Zhu Zhu a Moran Atias, dal presunto flirt con Sonam Kapoor alla bollente estate con la blogger Marsica Fossati. Altre vite, appunto. Come confessa a Candida Morvillo, Joana gli fa capire subito che deve cambiare modalità di approccio se vuole conquistarla. Che il suo modo Lapesco con lei non funziona.

Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra

«Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo “lapesco” e mi è andata male. Le ho scritto un messaggio: ti voglio. La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto. Ho dovuto ricominciare in modo “lapesco-romantico”: costruire un rapporto dove ci si conosce, si vedono nello sguardo passioni, valori, la voglia di presente e di futuro.

Lei ha molte cose mie: determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità. Come me, dà così tanto agli altri che a fine giornata può essere sfinita. È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho più il complesso del seduttore. Prima, ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri. Con lei voglio costruire una vita, vedo una prospettiva lunga». Joana — insiste — ha fatto uscire la versione migliore di Lapo, «gran parte del mio successo e della mia vitalità sono merito suo».

