Dagotraduzione dal Daily Mail

Gara di corsa con aggressione in Florida

In un video scioccante si vede il momento in cui un liceale della Florida, impegnato in una gara di corsa, viene preso a pugni da un rivale con cui aveva avuto un diverbio all’inizio della competizione.

Il video mostra un gruppo di corridori che scendono lungo il rettilineo della pista nella corsa di 1.600 metri Tohopekaliga Tiger Invitational a Kissimmee che si è svolta sabato.

Prima dell'inizio della gara, la vittima aveva intimato all’adolescente in pantaloncini neri e maglietta di togliersi di mezzo. L'adolescente non si è mosso e nel giro successivo, che non è stato ripreso dal video, il corridore lo avrebbe spinto via, facendolo cadere dopo che si era messo di mezzo deliberatamente.

Gara di corsa con aggressione in Florida 2

Al giro ancora dopo, l'adolescente in nero corre in pista e da un pugno alla testa al corridore, che era in testa alla gara. Il pugno ha sbilanciato il corridore che è caduto e gli altri concorrenti lo hanno dovuto aggirare per finire la gara.

Il corridore che è stato colpito alla fine si è alzato e ha tagliato il traguardo.

In tribuna, gli spettatori che sostenevano gli atleti delle 27 scuole che gareggiavano nell'invito sono rimasti sbalorditi dalla scena a cui avevano appena assistito.

«Mi stai prendendo in giro?!» si sente dire ripetutamente a uno spettatore, mentre altri urlano. La polizia è stata chiamata anche se non è noto se siano state presentate accuse.

