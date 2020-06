AGRICOLTORI SMUTANDATI – LA NUOVA TECNICA PER MISURARE LA FERTILITÀ DEI TERRENI IN FRANCIA? SOTTERRARE LE MUTANDE! - SE IN UN PAIO DI MESI DEGLI SLIP DI COTONE BIOLOGICO RESTANO SOLO ELASTICO E TARGHETTE, SIGNIFICA CHE MICRORGANISMI E LOMBRICHI FANNO IL LORO LAVORO DI DECOMPOSITORI, DUNQUE IL TERRENO HA LE CARTE IN REGOLA PER PRODURRE…

Estratto dell’articolo di Maicol Mercuriali per “Italia Oggi” pubblicato da “la Verità”

Prende piede in Francia una nuova tecnica per misurare la fertilità dei terreni: sotterrare mutande. L'operazione Pianta i tuoi slip è stata avviata dall'Agenzia per la transizione ecologica e centinaia di agricoltori vi hanno aderito.

Se in un paio di mesi degli slip (di cotone biologico) restano solo elastico e targhette, significa che lombrichi e microrganismi fanno il loro lavoro di decompositori, dunque il terreno ha le carte in regola per produrre vegetali di qualità. L'iniziativa è caldeggiata anche dal sindacato agricolo Fdsea e dalla Camera dell'agricoltura della Marna.

